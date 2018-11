Vo Varšave odhalili v sobotu večer bronzový pamätník L.Kaczynského

Tvorcovia Stanislaw Szwechowicz a Jan Raniszewski vytvorili pamätník v nadživotnej veľkosti (300-350 cm), ktorý je otočený čelom smerom k Hrobu neznámeho vojaka.

Varšava 10. novembra (TASR) - Bronzovú sochu niekdajšieho poľského prezidenta Lecha Kaczynského, ktorý tragicky zahynul pri leteckom nešťastí neďaleko západoruského Smolensku 10. apríla 2010, odhalili v sobotu večer pri príležitosti osláv 100. výročia vzniku nezávislého Poľska vo Varšave, a to pred sídlom tamojšej posádky.



Ide o druhý pamätník odhalený obetiam spomínaného leteckého nešťastia. Ten prvý stojí na neďalekom Pilsudského námestí od 10. apríla 2018, teda deň 8. výročia smolenskej katastrofy a je venovaný všetkým viac ako 90 obetiam tejto tragédie.



Na slávnostnom odhalení pamätníka Lecha Kaczynského sa zúčastnili a vystúpili s prejavmi aj súčasný prezident krajiny Andrzej Duda a dvojča tragicky zosnulého, expremiér a predseda vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczynski. Prítomný boli však aj premiér Mateusz Morawiecki, jeho predchodkyňa vo funkcii vicepremiérka Beata Szydlová a ďalší štátni a vládni činitelia.



Informácie priniesla spravodajská televízia TVN24.



Pochodu nezávislosti pre všetkých záujemcov vo Varšave pri príležitosti 100. výročia nezávislosti krajiny už nič nestojí v ceste.



Odvolací súd zamietol v sobotu námietky primátorky Varšavy Hanny Gronkiewiczovej-Waltzovej voči pôvodne z bezpečnostných dôvodov zrušenému Pochodu nezávislosti organizovanému nacionalistami a krajnou pravicou a potvrdil verdikt prvostupňového súdu. V jeho zmysle má sloboda zhromažďovania sa prednosť pred bezpečnostnými obavami radnice.



Organizátori alternatívneho pochodu organizovaného štátom a podujatia, ktorému dal v sobotu zelenú odvolací súd, sa napokon rozhodli pre spoločnú akciu a pozvali do ulíc oslavovať spoločne všetkých krajanov.



Iniciátori podujatia v sobotu zdôraznili, že si neželajú, aby sa v pochode objavili transparenty so sloganmi akéhokoľvek totalitného charakteru a avizovali, že aj sami sa chcú postarať o prípadné odstránenie takých transparentov, ktoré by neboli v súlade s platnou legislatívou alebo stanovenými normami.