Vo Vatikáne vyzdvihli po takmer polstoročí rakvu s kardinálom Beranom

Vatikán 19. apríla (TASR) - Z podzemia Baziliky sv. Petra vo Vatikáne vyzdvihli vo štvrtok telesné pozostatky českého kardinála Josefa Berana. Stalo sa tak v prítomnosti delegácie ČR pod vedením ministra kultúry v demisii Ilju Šmída.



Vo večerných hodinách sa pri liturgii v pápežskom internáte Nepoucenum rozlúčili tamojší seminaristi a krajania. Práve tu žil kardinál Beran od februára 1965 až do svojej smrti 17. mája 1969.



Rodák z Plzne, dlhoročný pražský arcibiskup a český prímas zomrel vo vyhnanstve v Taliansku a bol ako jediný Čech pochovaný po boku pápežov. Niekdajší československý režim neumožnil jeho návrat do vlasti ani po smrti, aj keď si to Beran želal v poslednej vôli. Tá sa naplní v piatok repatriáciou niekdajšieho väzňa z obdobia nacizmu i komunizmu, ktorej začiatkom roka dal zelenú pápež František.



Vojenský špeciál prepraví kardinálove telesné pozostatky z Talianska do ČR v piatok, aby rakvu s nimi po viacerých aktoch, možnosti občanov rozlúčiť sa so zosnulým na viacerých miestach Prahy, uložili v pondelok 23. apríla v Katedrále sv. Víta.



Informovali o tom české elektronické médiá.



Kardinála Berana bude v Bazilike sv. Petra pripomínať pamätná tabuľa, kým náhrobná tabuľa z jeho dočasného miesta posledného odpočinku vo Vatikáne by mala skončiť v rodisku významného duchovného, západočeskej Plzni.