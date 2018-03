Vo veku 107 rokov zomrel holandský Oscar Schindler

Van Hulst sa v roku 1972 stal nositeľom titulu Spravodlivý medzi národmi, ktorý sa udeľuje osobám nežidovského pôvodu za to, že prispeli k záchrane Židov pred holokaustom.

Amsterdam 31. marca (TASR) - Vo veku 107 rokov zomrel v Holandsku učiteľ a senátor Johan van Hulst, ktorý počas druhej svetovej vojny zachránil vyše 600 židovských detí.



Jeho úmrtie oznámil tento týždeň holandský Senát, ktorého členom bol Van Hulst štvrťstoročie od roku 1956, informovala britská spravodajská stanica BBC.



Johan van Hulst počas vojny pôsobil v Amsterdame ako učiteľ a neskôr riaditeľ cirkevnej školy, ktorej dvor susedil s jasľami zriadenými v objekte, ktorý nacisti a ich kolaboranti využívali ako väznicu pre Židov, kým ich deportovali do koncentračných táborov.



Časť židovských detí z jasieľ sa Johanovi van Hulstovi a ďalším príslušníkom odboja podarilo z jasieľ vyniesť cez spoločný dvor a následne umiestniť do holandských rodín, kde boli v bezpečí. Počas prevozu deti schovávali v košoch na bielizeň alebo ich prevážali ako spolujazdcov na bicykli, pričom pri kontrole hliadkam tvrdili, že dieťa je ich.



Holandské médiá vo svojich článkoch spomenuli príhodu z roku 1943, keď do školy prišiel inšpektor ministerstva školstva menom Fieringa, ktorý zistil prítomnosť niekoľkých "cudzích" detí a pýtal sa, či sú Židia.



V rozhovore, ktorý poskytol médiám v roku 2012, Van Hulst uviedol, že po dlhšom váhaní sa inšpektora spýtal: "Nečakáte, že vám odpoviem, však nie?". Fieringa svoje zistenie nikomu neoznámil, dodali holandské médiá.



Príbeh Van Hulsta a jeho spolupracovníkov sa stal námetom pre film Sussman. Van Hulsta často prirovnávali k nemeckému továrnikovi Oscarovi Schindlerovi, členovi nacistickej strany NSDAP, ktorý počas druhej svetovej vojny pred smrťou v koncentračných táboroch zachránil 1200 Židov.



Van Hulst sa v roku 1972 stal nositeľom titulu Spravodlivý medzi národmi, ktorý sa udeľuje osobám nežidovského pôvodu za to, že prispeli k záchrane Židov pred holokaustom. Nositeľom tohto titulu sa v Holandsku stalo viac ako 5000 ľudí. Po Poľsku ide o druhý najvyšší počet takto ocenených.



V porovnaní s inými západoeurópskymi krajinami okupovanými nacistami má však Holandsko súčasne aj najvyššiu mieru úmrtnosti Židov počas holokaustu. Niektorí miestni totiž skrývajúcich sa Židov nahlasovali úradom, alebo priamo aktívne spolupracovali s nacistami. 12 pel