Vo veku 60 rokov zomrel český hudobný publicista Vojtěch Lindaur

Lindaur patril k najznámejším českým hudobným publicistom a novinárom s vycibrenou štylistikou. Systematicky mapoval českú aj svetovú rockovú scénu.

Praha 9. januára (TASR) - Český hudobný publicista a propagátor rockovej hudby Vojtěch Lindaur zomrel v utorok vo veku 60 rokov. Lindaur bol úzko spätý s časopisom Rock & Pop, kde s prestávkami pôsobil od roku 1990 do roku 2014. Prispieval tiež do hudobných periodík Mladý svět, Melodie či Gramorevue.



O smrti novinára informoval na sociálnych sieťach Lubomír Houdek z nakladateľstva Galén, ktorého cituje spravodajský webový portál Aktualne.cz.



Lindaur patril k najznámejším českým hudobným publicistom a novinárom s vycibrenou štylistikou. V línii českej hudobnej žurnalistiky zaujal kľúčové miesto po už nežijúcom Lubomírovi Dorůžkovi a dodnes publikujúcom Jiřím Černom. Systematicky mapoval českú aj svetovú rockovú scénu.



"Vždy som sa snažil vychádzať z dorůžkovskej tradície hudobnej publicistiky; to znamená nezávislosť, orientácia vo svetovej i domácej populárnej hudbe naprieč žánrami a v rôznych súvislostiach, kritický duch a ľahké pero," hovorieval.



Veľký vplyv mal Lindaur najmä na generáciu, ktorá o hudbe začínala písať začiatkom 90. rokov. K jeho žiakom a voľným nasledovníkom patrí napríklad terajší redaktor časopisu Respekt Pavel Turek, šéfredaktor časopisu Headliner Honza Vedral alebo novinár a moderátor Honza Dědek.



V 80. rokoch bol Lindaur šéfom Kultúrneho domu Opatov v Prahe. V októbri 1985 tam zorganizoval koncert nemeckej speváčky Nico, kedysi spájanej s americkou skupinou The Velvet Underground. Vystúpenie, ktoré nebolo schválené komunistickými orgánmi, ho nakoniec stálo miesto.



V tom čase však už pod pseudonymom publikoval v samizdate a začal pracovať v hudobnom mesačníku Gramorevue. V posledných rokoch sa staral o časopis Rock & All a podieľal sa na elektronickom mesačníku Tři veteráni.



Jeho ďalšími výraznými počinmi boli scenáre k televíznemu dokumentárnemu cyklu Bigbít, relácie na stanici Radio Beat alebo knižné publikácie Život v tahu aneb třicet roků rocku (1990), Šance sněhových koulí v pekle (2002) či Neznámé slasti: Příběhy rockových revolucí 1972-2012 (2012).