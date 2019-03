Vo veku 66 rokov zomrel známy gitarista

Ozzy Osbourne na Twitteri napísal: Smutný deň. Stratili sme ďalšieho skvelého hudobníka. Bernie bol jemná duša so zlatým srdcom. Bude nám veľmi chýbať.

New York 19. marca (TASR) - Bernie Tormé, niekdajší gitarista britského speváka Ozzyho Osbourna, zomrel vo veku 66 rokov. Informovala o tom v utorok agentúra AP.



Ír Bernie Tormé zomrel v nedeľu v londýnskej nemocnici - pokojne, obklopený svojou rodinou. Stalo sa tak deň pred jeho 67. narodeninami, uviedol jeho bubeník Mik Gaffney. Podľa neho mal Tormé zápal pľúc a bol na podporných prístrojoch štyri týždne.



Ozzy Osbourne na Twitteri napísal: "Smutný deň. Stratili sme ďalšieho skvelého hudobníka. Bernie bol jemná duša so zlatým srdcom. Bude nám veľmi chýbať. Úprimnú sústrasť posielam jeho rodine, priateľom a fanúšikom. Odpočívaj v pokoji, Bernie."



Tormé v roku 1979 nastúpil do skupiny Gillan, ktorú viedol spevák skupiny Deep Perple Ian Gillan. Neskôr sa Tormé pripojil k Osbournovi na turné.



Tormé počas svojej kariéry ako sólový umelec alebo člen kapely nahral viac ako 24 albumov.