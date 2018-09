Vo veku 84 rokov zomrel známy bluesový spevák a gitarista

Rush, ktorého hudba zahŕňajúca i štýly R&B, jazz a Chicago blues ovplyvnila umelcov ako Carlos Santana, Eric Clapton alebo skupinu Led Zeppelin, sa narodil v štáte Mississippi.

Chicago 30. septembra (TASR) - Vo veku 84 rokov zomrel americký bluesový spevák a gitarista Otis Rush. Hudobník v sobotu podľahol komplikáciám spojeným s mozgovou príhodou, ktorú utrpel v roku 2003, potvrdil jeho dlhoročný manažér Rick Bates. Správu priniesla v noci na nedeľu agentúra AP.



Rush, ktorého hudba zahŕňajúca i štýly R&B, jazz a Chicago blues ovplyvnila umelcov ako Carlos Santana, Eric Clapton alebo skupinu Led Zeppelin, sa narodil v štáte Mississippi. Ako dospelý sa usadil v Chicagu a začal vystupovať v miestnych kluboch. Hoci bol ľavákom, často hrával na gitarách pre pravákov.



Medzinárodnej slávy sa dočkal v roku 1956, keď pre spoločnosť Cobra Records nahral svoju prvú skladbu "I Can’t Quit You Baby" od Willieho Dixona. Rush bol v 50. a 60. rokoch hlavným architektom chicagskeho prúdu West Side Sound, ktorý zmodernizoval tradičné blues a predstavil ho v jazzovejšej forme.



Jeho spevácky prejav sa vyznačoval rozsiahlym tenorovým hlasom. Rush počas svojej kariéry vystupoval okrem miestnej scény aj v Európe a Japonsku. V roku 1984 ho uviedli do Bluesovej siene slávy. Magazín Rolling Stone ho v roku 2015 zaradil na 53. priečku svojho zoznamu 100 najlepších gitaristov histórie.



Svoju jedinú cenu Grammy sa mu podarilo získať až v roku 1999 v kategórii najlepší bluesový album; ocenenie si vydobyl platňou "Any Place I'm Going". Nominovaný bol aj v rokoch 1995 a 2008. Posledné ocenenie za celoživotný prínos mu v apríli 2018 udelila spoločnosť Jazz Foundation of America (JFA).