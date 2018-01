Vo veku 87 rokov zomrel americký astronaut John Young

Rodák zo San Francisca začal svoju kariéru ako testovací pilot. V roku 1962 ho vybrali do druhej skupiny astronautov NASA.

Washington 7. januára (TASR) - Vo veku 87 rokov zomrel v piatok americký astronaut John Young, ktorý ako deviaty človek v dejinách kráčal po Mesiaci. Young skonal na následky zdravotných komplikácií spojených so zápalom pľúc, oznámil v sobotu Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA), ktorý cituje agentúra DPA.



Young je jediným astronautom, ktorý sa zúčastnil na misiách v rámci troch vesmírnych programov - Gemini, Apollo a Space Shuttle. Celkovo letel do vesmíru šesťkrát, čo bolo v čase jeho odchodu do výslužby koncom roku 2004 rekordom. V rámci každého z uvedených vesmírnych programov absolvoval v rokoch 1965-1983 dve misie.



Rodák zo San Francisca začal svoju kariéru ako testovací pilot. V roku 1962 ho vybrali do druhej skupiny astronautov NASA, z ktorých sa stali priekopníci najväčších amerických úspechov v dobýjaní vesmíru. V rokoch 1965 a 1966 bol súčasťou dvojčlenných misií Gemini 3 a Gemini 10, ktoré sa uskutočnili na obežnej dráhe Zeme.



V apríli 1969 sa Young zúčastnil na trojčlennej misii Apollo 10, ktorá bola "generálnou skúškou" k úspešnému pristátiu človeka na Mesiaci o niekoľko mesiacov neskôr. V roku 1972 bol veliteľom misie Apollo 16, ktorá úspešne pristála na Mesiaci. Young tu strávil takmer tri dni a pohyboval sa po mesačnom povrchu lunárnym vozidlom.



V roku 1981 bol veliteľom STS-1, prvej misie programu Space Shuttle, pričom tvoril dvojčlennú posádku raketoplánu Columbia. Túto úlohu si s rovnakým raketoplánom zopakoval o dva roky neskôr pri šesťčlennej misii STS-9. Young mal byť veliteľom aj ďalšej misie v roku 1986; v dôsledku katastrofy Challengera ju však zrušili.