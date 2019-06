Vo veku 88 rokov zomrel francúzsky filozof Michel Serres

Serres napísal viac ako 50 kníh, ktoré boli preložené do viacerých jazykov. Týkajú sa aj významných dejateľov 19. storočia, ako boli Jules Verne, Émile Zola, či Auguste Comte.

Paríž 2. júna (TASR) - Vo veku 88 rokov zomrel v sobotu francúzsky filozof, historik vedy a esejista Michel Serres. S odvolaním sa na jeho vydavateľku Sophie Bancquartovú z vydavateľstva Pommier o tom informoval portál France Info.



Serres napísal viac ako 50 kníh, ktoré boli preložené do viacerých jazykov. Týkajú sa významných dejateľov 19. storočia, ako boli Jules Verne, Émile Zola, či Auguste Comte, dejín vedy, aktuálnych problémov spoločnosti a komunikácie i otázok ľudských práv, vzdelávania či vzťahu človeka k prírode, pričom často kritizoval prílišné, až parazitické, osvojovanie si prírody človekom, konštatovala agentúra DPA.



V iných prácach navrhoval vnímať technologické zmeny ako príležitosť prehodnotiť všetko existujúce - od vzdelávacieho systému k spoločnosti ako takej.



Okrem iných ocenení sa v roku 2012 stal aj nositeľom nemeckej Eckhartovej ceny, a to za "brilantné názory na štruktúry nášho myslenia."



Serres bol považovaný za univerzálneho mysliteľa prekonávajúceho hranice vedeckých odborov, ako aj za "eklektika, humanistu a vizionára," napísal denník Le Monde. Bol veľkým obhajcom slobodného prístupu k poznaniu a veľkým zástancom internetovej encyklopédie Wikipedia.



Serres pochádzal z Agenu v juhozápadnom Francúzsku. Ako mladý vstúpil do námornej školy v Breste. Potom začal študovať filozofiu a v roku 1969 sa stal profesorom dejín vedy na Sorbonne v Paríži. V roku 1984 začal vyučovať aj na Stanfordskej univerzite v americkom štáte Kalifornia. Ako mediátor medzi vednými odbormi bol v roku 1990 zvolený za člena Francúzskej akadémie, čo je elitná vedecká spoločnosť. Obvyklý obrad pasovania za člena Serres odmietol na znak mieru, keďže v tom čase zúrila vojna v Perzskom zálive.



Denník Le Monde citoval z vyhlásení mnohých predstaviteľov politického a kultúrneho života vo Francúzsku, ktorí vyjadrovali smútok nad Serresovou smrťou.



Le Monde súčasne pripomenul, že Serres bol veľkým znalcom hlavnej postavy celosvetovo známych komiksov o Tintinovi.