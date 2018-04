Vo veku 89 rokov zomrel free-jazzový klavirista Cecil Taylor

Jeho hra sa vyznačovala nespútanosťou, pričom využíval celú klaviatúru na dosiahnutie jedinečného hudobného jazyka.

New York 6. apríla (TASR) - Vo veku 89 rokov zomrel vo štvrtok americký jazzový klavirista Cecil Taylor, všeobecne považovaný za priekopníka hudobných štýlov avantgardný jazz a free jazz. Taylor zomrel vo svojom dome v newyorskej štvrti Brooklyn, informovala v piatok rozhlasová stanica NPR.



Taylor sa narodil 25. marca 1929 v New Yorku, kde aj vyrastal. Na klavír začal hrať ako šesťročný. Podľa vlastných slov ho jeho matka nútila cvičiť na tomto nástroji šesť dní v týždni. Neskôr študoval na dnes už nefungujúcom konzervatóriu New York College of Music a New England Conservatory of Music v Bostone.



Svoju prvú skupinu založil v roku 1956. Klasické hudobné vzdelanie využil na "výlety" za hranice jazzovej tradície. Taylor predlžoval doby v takte a hrával noty mimo jednotlivých akordov. Jeho hra sa vyznačovala nespútanosťou, pričom využíval celú klaviatúru na dosiahnutie jedinečného hudobného jazyka.



Debutový album "Jazz Advance" vydal v roku 1956, počas kariéry nahral niekoľko desiatok ďalších. Svojím prístupom inšpiroval Taylor ďalších hudobníkov, pričom mu zostal verný po celý život. V roku 2012 v rozhovore pre NPR uviedol, že jeho prvým hudobným idolom bol Fats Waller so svojou hrou na klavír.