Vo veku 95 rokov zomrela známa módna návrhárka

Gloria Vanderbiltová pracovala až do vysokého veku a bola štyri razy vydatá. Medzi jej manželmi figuroval dirigent Leopold Stokowski, filmový režisér Sidney Lumet či herec Wyatt Emory Cooper.

New York 17. júna (TASR) - Vo veku 95 rokov zomrela v pondelok americká módna návrhárka a spoločenská prominentka Gloria Vanderbiltová. Na spravodajskej stanici CNN to oznámil jej syn, televízny moderátor Anderson Cooper.



Vanderbiltová bola tiež modelka, výtvarníčka a spisovateľka. Pochádzala zo zámožnej newyorskej podnikateľskej rodiny a od útleho detstva ju sprevádzal záujem médií. Keď mala jeden rok, jej matka viedla súdny spor o jej opatrovníctvo a dedičstvo so sestrou svojho medzitým zosnulého manžela.



Vanderbiltová pracovala až do vysokého veku a bola štyri razy vydatá. Medzi jej manželmi figuroval uznávaný dirigent Leopold Stokowski, filmový režisér Sidney Lumet či herec Wyatt Emory Cooper.



Nedávno ju hospitalizovali kvôli rakovine žalúdka.



Mala štyroch potomkov, jeden z jej synov spáchal v roku 1988 samovraždu. Anderson Cooper o svojej matke vyhlásil: "Bola to najmodernejšia a najštýlovejšia žena, akú som poznal. Milovala život a žila ho podľa vlastných podmienok. Bola to aj pozoruhodná matka, manželka a priateľka."



V roku 1974 vydal britský hudobník Paul McCartney skladbu s názvom Mrs. Vandebilt, ktorá je voľne založená na živote Glorie Vanderbiltovej.