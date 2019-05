Vo Venezuele havaroval armádny vrtuľník, zahynulo sedem dôstojníkov

Ozbrojené sily vo vyhlásení uviedli, že vrtuľník smeroval do San Carlos, metropoly štátu Cojedes.

Caracas 5. mája (TASR) - Sedem dôstojníkov venezuelskej armády zahynulo, keď sa ich vrtuľník v sobotu zrútil počas letu smerujúceho do štátu Cojedes, kde sa medzi vojakmi objavil prezident Nicolás Maduro.



Vrtuľník typu Cougar narazil do hory pri venezuelskom hlavnom meste Caracas v skorých hodinách v zamračenom počasí, ktoré vládlo v okolí.



Ozbrojené sily vo vyhlásení uviedli, že vrtuľník smeroval do San Carlos, metropoly štátu Cojedes. Tá sa nachádza iba hodinu od vojenskej akadémie, kde sa v sobotu skoro ráno objavil Maduro, aby sledoval vojenské cvičenia a ukázal tým svoju dôveru v ozbrojené sily. Celý týždeň totiž zápasil so situáciou okolo malej skupiny vojakov, ktorí pod vedením opozície proti nemu povstali, pripomenula v nedeľu tlačová agentúra AP.



Na palube helikoptéry sa nachádzali dvaja podplukovníci, ako aj päť dôstojníkov s nižšou hodnosťou.



V oznámení ozbrojených síl sa neuvádzalo, či vrtuľník patril k delegáciám prezidenta.