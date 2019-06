Vo Viedni prišiel o život po útoku nožom mladý Poliak

Páchateľ z miesta činu ušiel; polícii sa však podarilo ho zadržať a jej príslušníci zaistili i vražednú zbraň - nôž, ktorý útočník predtým odhodil.

Viedeň 15. júna (TASR) - Vo Viedni prišiel v piatok neskoro večer o život mladý Poliak vo veku 24 rokov, ktorého na ulici niekoľkokrát bodol nožom jeho 26-ročný známy. Informoval o tom webový portál spravodajskej televízie OE24.



K hádke medzi mladíkmi - poľskými občanmi - došlo v byte na viedenskej ulici Inzersdorfer Straße približne o 22:35 h zo zatiaľ nezistených príčin.



Dvojica potom vyšla na ulicu, kde došlo k fyzickému útoku - starší z mužov mladšieho napadol vreckovým nožom a minimálne raz ho bodol do ramena a raz do hrdla, uviedla vo vyhlásení viedenská polícia.



Napriek niekoľkým pokusom o resuscitáciu zranený muž krátko po prevoze do nemocnice zomrel.



Páchateľ z miesta činu ušiel; polícii sa však podarilo ho zadržať a jej príslušníci zaistili i vražednú zbraň - nôž, ktorý útočník predtým odhodil.



Alkohol nezohrával pri tomto čine podľa polície nijakú úlohu - obom mužom namerali v krvi 0,0 promile.