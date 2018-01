Vo Viedni sa začne proces so štvoricou slovenských bezdomovcov

Štyria Slováci - traja muži a jedna žena - sú obvinení z vraždy.

Viedeň/Graz 12. januára (TASR) - Proces so štyrmi Slovákmi obžalovanými z vraždy krajana v hotelovej izbe vo Viedni sa v utorok začne v rakúskej metropole. Vynesenie rozsudku sa očakáva už v stredu.



Mŕtve telo obete sa našlo vlani v marci v podniku na likvidáciu komunálneho odpadu v Grazi v rakúskej spolkovej krajine Štajersko. Vyšetrovanie ukázalo, že obeťou vraždy sa stal 58-ročný bezdomovec zo Slovenska, ktorého štyria krajania, takisto bezdomovci, po hádke v noci na 17. marca 2017 pripravili o život.



Štvorica Slovákov - traja muži a jedna žena - po odstránení akýchkoľvek stôp zločinu v hotelovej izbe odnieslo zavraždeného krajana do neďalekého kontajnera na komunálny odpad. Mŕtve telo poznačené spracovaním odpadu objavili až 22. marca v skorých ranných hodinách v spomínanom podniku v Grazi.



Pri súdnej pitve sa na tele našli vážne zranenia v krčnej oblasti, ktoré obeť utrpela ešte za života. Ďalšie vyšetrovanie ukázalo, že mŕtvola dorazila do Grazu s komunálnym odpadom z rakúskej metropoly.



Tam sa zavraždený Slovák už roky zdržiaval ako bezdomovec. Práve na túto skupinu ľudí sa preto sústredili kriminalisti, ktorí získali informácie o intenzívnom vzťahu obete s istým slovenským párom. Muža i ženu polícia vypátrala a vypočúvala ako svedkov, pričom sa od nich nedozvedela nič o inkriminovanom hoteli a udalostiach v ňom. V ich výpovediach sa však našli nejasnosti. Na základe viacerých indícií, ako aj stôp v hotelovej izbe rakúski vyšetrovatelia vydali na túto dvojicu európske zatykače.



Podľa článku, ktorý zverejnilo v piatok internetové vydanie denníka Kurier, vyšetrovatelia rakúskeho Spolkového kriminálneho úradu vypátrali hľadaných bezdomovcov napokon na Slovensku, kde došlo k ich zadržaniu. Polícia potom identifikovala aj dvoch spolupáchateľov pochádzajúcich takisto zo Slovenska. Traja muži a žena sa pri výsluchoch vzájomne obviňovali.