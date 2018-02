Vo Viedni tisícky ľudí vrátane prezidentov spomínali na Ute Bockovú

Organizátori podujatia hovorili, že sa na podujatí zúčastnilo dokonca viac ako 10.000 ľudí.

Viedeň 2. februára (TASR) - Tisícky občanov sa v piatok večer zhromaždili v centre Viedne, aby si na tamojšom Námestí hrdinov (Heldenplatz) uctili pamiatku renomovanej sociálnej pracovníčky, uznávanej podporovateľky utečencov Ute Bockovej, ktorá zomrela 19. januára vo veku 75 rokov.



Za neúnavné nasadenie a pripravenosť pomáhať iným prišli poďakovať zosnulej aj prezident Rakúskej republiky Alexander Van der Bellen a jeho predchodca v najvyššej ústavnej funkcii Heinz Fischer.



Informovala o tom tlačová agentúra APA i verejnoprávny rakúsky rozhlas ORF s odvolaním sa na policajné zdroje.



Podľa nich bolo na námestí 5000-6000 ľudí, priateľov, sympatizantov a stúpencov zosnulej, ktorí so sviečkami, fakľami a vreckovými lampičkami vytvorili svetelné more.



Nechýbali medzi nimi ani umelci, jeden z nich, uznávaný pesničkár Rainhard Fendrich, uzavrel svojim vystúpením program akcie.



Už predtým vystúpili s príhovormi viacerí rečníci, medzi ktorými nechýbal ani úradujúci prezident, ktorý vyzdvihol civilnú angažovanosť, vytrvalosť, veľkodušnosť a pocit zodpovednosti zosnulej. "Je to symbol pre pomoc, ktorú môžeme poskytnúť, ak chceme," formuloval.