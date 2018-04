Vo Viedni vyšetrujú, či nočný požiar a explóziu domu spôsobil samovrah

Je možné, že požiar úmyselne založil so zámerom spáchať samovraždu človek, ktorý prišiel o život.

Viedeň 6. apríla (TASR) - Kriminalisti vyšetrujú vo Viedni príčinu požiaru a výbuchu obytného domu v štvrti Meidling, ktorý si v noci na piatok vyžiadal život jednej osoby. Traja ďalší ľudia vyviazli s ľahkými zraneniami.



Informoval o tom v piatok rakúsky verejnoprávny rozhlas ORF.



Je možné, že požiar úmyselne založil so zámerom spáchať samovraždu človek, ktorý prišiel o život. Zodpovední zatiaľ nezverejnili žiadne údaje o jeho totožnosti.



Známe je iba to, že telesné pozostatky obete sa našli po ukončení hasiacich prác vo vyhorenom byte.



Hasiči, ktorí dorazili na miesto udalosti približne hodinu po polnoci, zachraňovali plameňmi obkľúčených obyvateľov domu volajúcich o pomoc. Troch z nich odviezli s podozrením na priotrávenie sa dymom do nemocnice.



Samotný objekt nie je momentálne obývateľný. Dve desiatky občanov-obyvateľov domu našli útočisko u príbuzných, pre jednu osobu sa dočasné bydlisko ešte hľadá. Zatiaľ vôbec nie je jasné, kedy sa budú môcť do budovy vrátiť.



Prípad vyšetruje nielen Krajinský kriminálny úrad, ale aj stavebná polícia.