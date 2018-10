Vo Vietname prepustili známu blogerku pod podmienkou, že bude v exile

K prepusteniu známej blogerky z väzenia došlo v čase návštevy ministra obrany USA Jima Mattisa vo Vietname.

Hanoj 18. októbra (TASR) - Po dvoch rokoch väzenia Vietnam prepustil na slobodu známu blogerku Nguyen Ngoc Nhu Quynh. Stalo sa tak pod podmienkou, že opustí Vietnam a odíde do exilu v USA.



Podľa agentúry AP blogerka už v sprievode svojej matky a dvoch detí pricestovala do Spojených štátov. Na letisku v Houstone ju vítali desiatky jej prívržencov, medzi ktorými boli aj Američania vietnamského pôvodu.



Blogerkin právnik Ha Huy Son označil prepustenie svojej mandantky za dobrú správu. Tá však "neodstráni prekážky, ktorým čelia ľudia bojujúci vo Vietname za demokraciu".



Blogerku, známu aj pod prezývkou Mother Mushroom, zatkli v októbri 2016 a vlani v júni odsúdili na desať rokov väzenia za facebookové statusy a rozhovory pre zahraničné médiá, v ktorých podľa prokurátora prekrúcala politiku vlády a hanobila kabinet.



Obvinenie zo šírenia propagandy proti komunistickej vláde sa vzťahovalo na obsah 18 zverejnených článkov a rozhovorov pre médiá ako Hlas Ameriky alebo Radio Free Asia. Blogerkino odsúdenie vyvolalo kritiku mnohých západných vlád a ľudskoprávnych organizácií.



Nguyen Ngoc Nhu Quynh vo svojich článkoch písala o ľudských právach, úmrtiach osôb v policajnej väzbe či vypustení toxickej látky taiwanskou továrňou, čo spôsobilo jednu z najväčších environmentálnych katastrof vo Vietname, v dôsledku ktorej uhynuli tisícky rýb.



Nicholas Bequelin, regionálny riaditeľ ľudskoprávnej organizácie Amnesty International pre východnú a juhovýchodnú Áziu, síce vo svojom vyhlásení uvítal prepustenie blogerky. Uviedol však, že "hoci Mother Mushroom už nie je uväznená, podmienkou pre jej prepustenie bol odchod do exilu". Poukázal i na to, že viac ako sto ľudí zomiera vo väzení, pretože hovorili o svojich názoroch - na verejnosti, v blogoch alebo na sociálnych sieťach.



Podľa AP, odvolávajúcej sa na organizáciu Amnesty International, je vo Vietname viac ako 100 väzňov svedomia.



Vietnam za posledné dva roky zosilnil tlak proti disentu, keď boli pred súd postavené desiatky aktivistov a blogerov, ktorí boli súdení za trestné činy súvisiace s ohrozením bezpečnosti štátu.



Napriek rozsiahlym hospodárskym reformám od polovice 80. rokov, ktoré Vietnam otvorili pre zahraničné investície a obchod a urobili z neho jednu z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich ekonomík v Ázii, komunistické orgány netolerujú žiadnu kritiku vlády jednej strany, píše AP.