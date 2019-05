Vo vládnom špeciáli s Babišom padol výstrel z pištole člena ochranky

Babišovi ani nikomu inému z dovedna 22 ľudí na palube sa nič nestalo. K výstrelu došlo krátko po tom, ako český premiér do lietadla nastúpil a stroj sa chystal vzlietnuť.

Praha 29. mája (TASR) - Na palube českého vládneho špeciálu, ktorým sa v utorok večer vracal český premiér Andrej Babiš z mimoriadneho summitu EÚ do Prahy, sa ešte pred odletom z Bruselu ozval výstrel. Na vine mala byť chyba jedného z členov ochranky pri manipulácii so zbraňou, uvádza na svojej webstránke televízia TV Nova s tým, že incident už preveruje česká Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov (GIBS).



Babišovi ani nikomu inému z dovedna 22 ľudí na palube sa nič nestalo. K výstrelu došlo krátko po tom, ako český premiér do lietadla nastúpil a stroj sa chystal vzlietnuť. Člen ochranky omylom vystrelil vo chvíli, keď svoju zbraň v súlade s predpismi vybíjal a chcel ju odovzdať posádke lietadla, píše portál Aktuálně.cz, ktorého spravodajca bol v čase výstrelu v lietadle a celý incident videl.



Česká delegácia následne z Bruselu odletela po prehliadke lietadla a vylúčení, že by vystrelená guľka v špeciáli spôsobila škody. "Guľku sme našli. Nijako nepoškodila trup lietadla," informoval cestujúcich kapitán lietadla zhruba po hodine čakania. Podľa informácií, ku ktorým sa dodal portál Aktuálně.cz, zasiahla iba vozík s jedlom.



So streľbou na palube lietadla mal skúsenosť aj niekdajší český minister obrany Antonín Baudyš, ktorého člen ochranky pri ceste do Švédska pri manipulácii so zbraňou prestrelil podlahu lietadla, pripomína portál Novinky.cz.