Vo vlaku vo Flensburgu útočil utečenec z Eritrey

Dvadsaťdvaročná policajtka, ktorá cestovala tým istým vlakom, sa pokúsila zakročiť, útočník však následne zranil aj ju.

Berlín 31. mája (TASR) - K útoku nožom vo vlaku na severe Nemecka v stredu večer došlo po hádke dvoch mužov, pričom jeden z nich bol žiadateľom o azyl v krajine. Uviedla to vo štvrtok polícia vo Flensburgu, informuje agentúra AP.



Podľa nej 24-ročný muž z Eritrey zaútočil nožom na 35-ročného cestujúceho vo vlaku smerujúcom z Kolína nad Rýnom cez Hamburg do mesta pri hraniciach s Dánskom a spôsobil mu zranenia.



K útoku došlo po tom, čo vlak zastavil na stanici vo Flensburgu. Dvadsaťdvaročná policajtka, ktorá cestovala tým istým vlakom, sa pokúsila zakročiť, útočník však následne zranil aj ju. Podľa prvých výsledkov vyšetrovania potom policajtka použila svoju služobnú zbraň a útočníka zastrelila. Obeť útoku je z Kolína. Polícia prešetruje jeho národnosť i to, či sa s útočníkom poznali.



Muž mal podľa agentúry DPA len dočasné povolenie na pobyt v Nemecku a do krajiny prišiel z Rakúska v roku 2015 ako utečenec.



Motívom tohto útoku zrejme nebol terorizmus, uviedla polícia. Policajtka i napadnutý muž utrpeli ťažšie zranenia, sú však mimo ohrozenia života.