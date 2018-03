Jobbik: Voľby rozhodnú, či Maďarsko zostane krajinou vysťahovalcov

Predseda Jobbiku poprel, že by jeho strana v prípade prevzatia moci zbúrala hraničné zábrany. Podľa predsedu chce Jobbik - práve naopak - ochranu štátnych hraníc posilniť obnovením hraničnej stráže.

Budapešť 26. marca (TASR) - V parlamentných voľbách 8. apríla sa rozhodne o tom, či Maďarsko zostane krajinou vysťahovalectva, alebo sa zmenou vlády premiéra Viktora Orbána zastaví odchod mladých ľudí do zahraničia. V západomaďarskom meste Várpalota to povedal v pondelok pred novinármi predseda opozičnej strany Jobbik Gábor Vona.



Podľa agentúry MTI Vona, ktorý je kandidátom Jobbiku na post predsedu vlády, zdôraznil, že v prípade volebného víťazstva chce Jobbik zreformovať zdravotníctvo, vykonať diferencované zmeny dôchodkov, zaviesť možnosť odchodu do dôchodku pre mužov po 40 rokoch práce a zakročiť proti korupcii.



Predseda Jobbiku poprel, že by jeho strana v prípade prevzatia moci zbúrala hraničné zábrany. Podľa predsedu chce Jobbik - práve naopak - ochranu štátnych hraníc posilniť obnovením hraničnej stráže.



Vona podčiarkol, že parlamentné voľby rozhodnú o osude najmenej dvoch generácií, pretože ak nebude vymenená Orbánova vláda, tak mnohí krajinu opustia.



Vládny blok Fidesz - Kresťanskodemokratická ľudová strana (KDNP) postavil svoju predvolebnú kampaň na varovaní voličov pred prisťahovalectvom. Jobbik reagoval na túto kampaň varovaním pred vysťahovalectvom.



spravodajca TASR Ladislav Vallach