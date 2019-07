Vo voľbách v Grécku porazili konzervatívci doterajšiu ľavicovú vládu

Po sčítaní vyše 80 percent hlasov mala Mitsotakisova strana Nová demokracia (ND) 39,7 percenta a Tsiprasova strana Syriza (Koalícia radikálnej ľavice) 31,6 percenta.

Atény 7. júla (TASR) - Grécki konzervatívci pod vedením opozičného lídra Kyriakosa Mitsotakisa zvíťazili v nedeľňajších predčasných parlamentných voľbách, v ktorých voliči odmietli pokračovanie vlády ľavicového premiéra Alexisa Tsiprasa po búrlivých rokoch boja s finančnou krízou.



Po sčítaní vyše 80 percent hlasov mala Mitsotakisova strana Nová demokracia (ND) 39,7 percenta a Tsiprasova strana Syriza (Koalícia radikálnej ľavice) 31,6 percenta. Hranicu troch percent na vstup do parlamentu podľa týchto priebežných výsledkov prekročili ešte tri menšie strany, dve ďalšie boli tesne pod ňou. Informovali o tom agentúry AP a DPA.



Nová demokracia by pri takýchto výsledkoch získala pohodlnú väčšinu 158 z 300 kresiel v parlamente - o 82 viac než pred štyrmi rokmi. Nepotrebovala by tak koaličných partnerov a jej vláda by podľa miestnych analytikov mohla nastúpiť už v pondelok.



"Žiadal som o silný mandát na zmenu Grécka. Štedro ste mi ho dali," povedal Mitsotakis vo víťaznom prejave. "Oddnes sa začína ťažký, no krásny boj," vyhlásil.



Mitsotakis (51) potvrdil odhodlanie splniť svoje prísľuby znižovania daní, prilákania investícií a zlepšenia pracovného trhu. Povedal tiež, že si "vyhrnie rukávy" a bude "zastupovať všetkých Grékov" ako budúci premiér.



Syriza obsadí zrejme 86 kresiel, čo je o 63 menej než v doterajšom zložení zákonodarného zboru. Tsipras už priznal porážku a povedal, že Mitsotakisovi telefonoval, aby mu zablahoželal.



"Občania si zvolili. Plne rešpektujeme hlasovanie ľudu," uviedol odchádzajúci premiér vo vystúpení v centre Atén. "Urobili sme neľahké rozhodnutia, aby sme Grécko doviedli tam, kde je dnes, a zaplatili sme ťažkú politickú cenu."



Tsipras dodal, že jeho strana bude teraz chrániť práva pracujúcich Grécko ako "zodpovedná, no dynamická opozícia", pričom podľa vlastných slov dúfa, že návrat Novej demokracie k vládnutiu "nepovedie k odplate... najmä voči významným úspechom pri ochrane sociálnej väčšiny a pracujúcich".