Vo voľbách v Iraku vedie premiér Abádí, hovoria neoficiálne výsledky

Iračania zažili v sobotu prvé voľby od porážky džihádistickej organizácie Islamský štát, ktorú vláda ohlásila vlani v decembri, a zároveň štvrté od invázie pod vedením Spojených štátov z roku 2003.

Bagdad 13. mája (TASR) - Súčasný iracký premiér Hajdar Abádí vedie podľa prvých neoficiálnych výsledkov v sobotňajších parlamentných voľbách. Nasleduje aliancia, ktorej predsedá vplyvný šiitský duchovný Muktadá Sadr. S odvolaním sa na nemenovaný zdroj z prostredia volebnej komisie o tom v nedeľu informovala agentúra Reuters.



Konečné oficiálne výsledky by mala volebná komisia oznámiť v pondelok. Účasť voličov bola podľa nej nízka a pohybovala sa okolo 45 percent.



Šiitský premiér Abádí - spojenec Spojených štátov i Iránu, sa skôr než Sadrovej aliancie obával konkurencie iných šiitských zoskupení, ktoré presadzujú užšie väzby s Teheránom.



Reuters na základe získaných neoficiálnych výsledkov z južných provincií napísal, že Sadr, v rokoch 2003-2011 vodca milícií proti americkým vojakom, si zabezpečil vysoké percento hlasov. Ako doplnil, druhé miesto pre Sadrovu alianciu by znamenalo prekvapivý politický návrat tohto duchovného populárneho medzi chudobnými vrstvami obyvateľstva.



Napriek tomu, že sa Iraku podarilo zvíťaziť nad extrémistami, krajina ďalej zápasí s hospodárskym poklesom, ktorý sčasti zapríčinil celosvetový prepad cien ropy, ako aj so zakorenenou korupciou a dlhodobým politickým patom.



Iracké úrady využili pri voľbách nový elektronický systém, aby sa obmedzili podvody pri hlasovaní. Celkove malo byť rozmiestnených v krajine 60.000 zariadení, ktoré zašlú údaje o hlasovaní do volebnej centrály cez družicu.