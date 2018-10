Vo voľbách v Kamerune zvíťazil Paul Biya

Osemdesiatpäťročný Biya je na čele Kamerunu od roku 1982 a je aktuálne najdlhšie slúžiacou hlavou štátu na africkom kontinente.

Yaoundé 22. októbra (TASR) - Víťazom kamerunských prezidentských volieb sa stal doterajší prezident Paul Biya, ktorému odovzdalo svoj hlas viac ako 71 percent voličov. Na druhom mieste skončil so 14 percentami hlasov Maurice Kamto. Informovala o tom agentúra AP.



Kamerunská Ústavná rada zamietla všetky podania označujúce voľby za neregulárne a vyhlásila ich za slobodné a spravodlivé.



Voľby, ktoré sa konali 7. októbra, sprevádzala nízka volebná účasť najmä v anglicky hovoriacej časti krajiny.



Osemdesiatpäťročný Biya je na čele Kamerunu od roku 1982 a je aktuálne najdlhšie slúžiacou hlavou štátu na africkom kontinente. O ďalšie sedemročné funkčné obdobie s ním okrem Kamta súperil už len jeden protikandidát, a to Cabral Libii zo strany Univers, ktorý získal 6,3 percenta hlasov.



Biya sľubuje, že ukončí krízu, ktorá si za posledný rok na juhozápade a severozápade Kamerunu vyžiadala 400 obetí na životoch. Ešte koncom septembra vyhlásil, že v krajine sa podarilo poraziť islamistickú teroristickú organizáciu Boko Haram, ktorej bojovníci prišli do Kamerunu z Nigérie.



Kamerun bol kedysi nemeckou kolóniou, po prvej svetovej vojne bola krajina rozdelená medzi Francúzsko a Veľkú Britániu. Podľa názoru mnohých odborníkov je to zárodok súčasného konfliktu v anglofónnej časti krajiny.