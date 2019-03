Vo východnej a juhovýchodnej Ázii zhabali rekordne veľa metamfetamínu

Zlatý trojuholník je spoločná pohraničná oblasť Thajska, Laosu a Mjanmarska (Barmy) a je smutne známa pašovaním drog.

Bangkok 11. marca (TASR) - Množstvo metamfetamínu zhabaného vo východnej a juhovýchodnej Ázii dosiahlo vlani rekordných 116 ton, čo vyústilo do nadmerného zásobenia regiónu touto drogou. V pondelok to oznámila Organizácia Spojených národov.



Údaj sa zvýšil z pôvodných 82 ton v roku 2017, spresnil Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC).



Produkcia tejto syntetickej drogy, ilegálne obchodovanie s ňou a aj jej skonfiškované množstvo sa dramaticky zvýšili, dodal úrad na tlačovej konferencii v Bangkoku.



V uliciach regiónu nie je zaznamenaný žiadny pokles v množstve metamfetamínu a ani záujem o drogu neprestáva, vyhlásil podľa tlačovej agentúry DPA medziregionálny koordinátor programu UNODC Tun Nay Soe.



Len v samotnom Thajsku zadržali v roku 2018 až 515 miliónov tabletiek metamfetamínu, teda viac než bolo množstvo zhabané celkovo v rokoch 2015 - 2017 a 17-krát viac než v období pred desiatimi rokmi.



"Množstvo metamfetamínu a ďalších syntetických drog prichádzajúcich zo Zlatého trojuholníka do Thajska dosiahol bezprecedentné úrovne," uviedol Niyom Termsrisuk, generálny tajomník Úradu pre kontrolu narkotík v Thajsku.



Podľa úradu OSN za zvýšené množstvá zhabaného metamfetamínu v regióne môže nízka cena drogy, rozšírená produkcia a efektívnejšia práca polície.



Hoci v posledných rokoch bolo mnoho zariadení na výrobu metamfetamínu odstavených, ďalšie stále fungujú a takisto je potrebný nový prístup k riešeniu problému, vyhlásil regionálny zástupca UNODC Jeremy Douglas.