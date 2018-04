V Ostritzi vyšli do ulíc odporcovia neonacistického festivalu

Podujatie na pozemku istého prevádzkovateľa hotelov sa malo uskutočniť pôvodne v piatkový výročný deň narodenia Adolfa Hitlera.

Ostritz 20. apríla (TASR) - Najväčšiu koncentráciu neonacistov na nemeckom území v tomto roku očakáva saský Krajinský kriminálny úrad počas nadchádzajúceho víkendu v mestečku Ostritz v nemecko-poľskom pohraničí.



Práve tam by sa na súkromnom pozemku mohlo na festivale pod mnohoznačným názvom Štít a meč (Schild und Schwert) zísť až 1000 obdivovateľov nacistickej ideológie, a to nielen z celej spolkovej republiky, ale aj zo zahraničia.



Napokon v piatok v uliciach mestečka zaznel jasný hlas proti ultrapravici. V úvodný deň trojdňovej akcie Mierová slávnosť sa na námestí zišli odporcovia podujatia pod vedením saského krajinského premiéra Michaela Kretschmera, ktorý zdôraznil, že boj proti pravicovým radikálom musí smerovať zo stredu spoločnosti, a pripravovaný festival ostro odsúdil.



Ešte pred jeho vystúpením musela dejisko opustiť skupina osôb v nacistov pripomínajúcich maskáčoch.



Do dejiska neonacistického festivalu sa už podľa organizátorov presunulo 200-300 návštevníkov, väčšina však pricestuje v sobotu.



Polícia kontroluje v okolí všetkých pasažierov pátrajúc po zbraniach a iných podozrivých predmetoch. Napriek tomu došlo podľa potvrdených informácií k útoku na štáb Spiegel TV, pri ktorom bola poškodená kamera.



Informácie priniesli Stredonemecký rozhlas (MDR) a tlačová agentúra DPA.



Saský vrchný krajinský súd v Bautzene potvrdil v piatok rozhodnutie drážďanského správneho súdu a zamietol námietky organizátorov, čo znamená, že na festivale bude platiť zákaz konzumácie alkoholických nápojov.



Už začiatkom apríla protestovali proti festivalu v spoločnom vyhlásení starostovia 40 obcí Horného Lužicka, čo v piatok večer pripomenula vo vystúpení starostka Ostritzu Marion Prangeová.