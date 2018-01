Vo Washingtone bude Nemcovovo námestie, ruskí poslanci sú pobúrení

Mestská rada súčasne vyjadrila nádej, že tabuľka s Nemcovovým menom sa na spomínanom námestí objaví do výročia jeho smrti - 28. februára.

Washington/Moskva 10. januára (TASR) - Mestské zastupiteľstvo vo Washingtone v utorok schválilo návrh pomenovať námestie v blízkosti veľvyslanectva Ruskej federácie po zavraždenom ruskom politikovi Borisovi Nemcovovi. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov toto rozhodnutie v stredu odmietol komentovať s tým, že záleží od moskovskej mestskej rady, či a ako bude na tento krok reagovať, informovala agentúra RIA Novosti.



Washingtonskí mestskí poslanci podľa RIA Novosti označili svoje rozhodnutie za symbolický hold pamiatke ruského opozičného politika, ale aj za symbol oddanosti Washingtonu demokracii.



Mestská rada súčasne vyjadrila nádej, že tabuľka s Nemcovovým menom sa na spomínanom námestí objaví do výročia jeho smrti - 28. februára.



Nemcov bol zastrelený v noci na 28. februára 2015 v centre Moskvy - na Veľkom moskovskom moste neďaleko kremeľských hradieb -, keď sa s priateľkou vracal po večeri do svojho bytu.



Rozhodnutie o pomenovaní námestia pred ruskou ambasádou vo Washingtone vyvolalo v stredu ostré námietky z radov poslancov ruskej Štátnej dumy.



Líder ruských nacionalistov Vladimir Žirinovskij to označil za snahu uškodiť Rusku. Pripomenul, že v čase, keď bol Nemcov gubernátorom Nižného Novgorodu, tam došlo k viacerým prípadom porušenia zákona, a vyjadril počudovanie, že washingtonskí poslanci nad tým prižmúrili oči.



Predseda zahraničného výboru Štátnej dumy Leonid Sluckij označil rozhodnutie poslancov za "hrubé a bezohľadné" a za schválnosť voči Moskve.



"Myslia si, že sa nás tým dotknú. Snažia sa o to doslova vo všetkom, snažia sa poškodiť obraz Ruska vo svojom mediálnom i politickom priestore," vyhlásil Sluckij, ktorý vyjadril poľutovanie nad tým, že súčasná americká administratíva pokračuje v trende začatom ešte za vlády exprezidenta Baracka Obamu.



Nemcov je najprominentnejším kritikom Kremľa zavraždeným za obdobie, čo je pri moci prezident Vladimir Putin.