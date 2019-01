Vo Washingtone bol pochod aktivistov pro-life, pozdravil ich Trump

Pochod za život je pripomienkou verdiktu Najvyššieho súdu USA v prípade Roe verzus Wade z roku 1973, ktorý znamenal legalizáciu umelých potratov v Spojených štátoch.

Washington 19. januára (TASR) - Niekoľko tisíc odporcov potratov zišlo sa v piatok vo Washingtone na výročnom Pochode za život. Pochod podporil aj prezident Donald Trump, ktorý vo svojom videoposolstve k účastníkom podujatia prisľúbil, že bude vetovať akýkoľvek zákon z Kongresu, ktorý by oslabil ochranu ľudského života.



Pochod za život je pripomienkou verdiktu Najvyššieho súdu USA v prípade Roe verzus Wade z roku 1973, ktorý znamenal legalizáciu umelých potratov v Spojených štátoch.



Výročie tohto verdiktu je pre konzervatívnu pravicu a kresťanské spoločenstvá v USA každoročne príležitosťou na to, aby žiadali zmenu súčasných pravidiel.



Medzi účastníkmi pochodu a zhromaždenia bolo aj mnoho mladých ľudí-študentov cirkevných škôl z rôznych štátov USA.



Agentúra AFP dodala, že od roku 1973 boli v USA na podnet a po lobingu odporcov interrupcií schválené už viaceré opatrenia, ktoré komplikujú prístup párov k umelému oplodneniu.



Znepokojenie v tábore pro-choice vyvolalo nedávno aj Trumpovo rozhodnutie vymenovať za členov Najvyššieho súdu USA dvoch sudcov, ktorí sú proti interrupciám.



Vlani v novembri voliči v štáte Alabama schválili dodatok k ústave tohto štátu americkej Únie, ktorý zrovnoprávňuje ľudský plod s ľudským jedincom. V texte dodatku sa uvádza, že štát Alabama nechráni právo na vykonanie interrupcie a nemá ani povinnosť financovať ju, a to ani v prípade, že tehotenstvo je dôsledkom incestu, znásilnenia alebo ohrozuje život matky.