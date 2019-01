Voči detskej obrne zaočkujú ďalších 40 miliónov detí

Pakistan je jednou z trojice krajín sveta, kde sa ešte stále vyskytuje detská obrna. Ďalšími sú susedný Afganistan a africká Nigéria.

Islamabad 21. januára (TASR) - Pakistan spustil v pondelok ďalšiu fázu očkovacej kampane voči detskej obrne, v rámci ktorej má dostať vakcínu ďalších takmer 40 miliónov detí. Informovala o tom agentúra DPA.



"Päťdňová kampaň sa zacieli na 39,2 milióna detí mladších ako päť rokov," uviedol hovorca pakistanského premiéra Imrána Chána.



V rámci prvej tohtoročnej fázy dlhodobej očkovacej kampane vyrazilo do terénu viac ako 260.000 zdravotníkov, ktorí deťom podávajú očkovaciu látku v podobe kvapiek. Ich bezpečnosť zaisťujú príslušníci pakistanskej armády, polície a polovojenských jednotiek, keďže vakcinačné tímy sa opakovane stávajú terčom útokov islamistov.



Pakistanské úrady chcú výskyt tohto nebezpečného ochorenia v krajine do konca roka 2019 úplne eliminovať. Darí sa im dosahovať pokrok aj napriek hrozbám fundamentalistického hnutia Taliban, podľa ktorého týmto spôsobom Západ tajne sterilizuje pakistanské deti. Očkovacie kampane financuje OSN.



V Pakistane tento rok zaznamenali len 12 prípadov detskej obrny, zatiaľ čo v roku 2014 to bolo vyše 300. Najviac rozšírená je v hornatých oblastiach v blízkosti hraníc s Afganistanom, ktoré ešte pred niekoľkými rokmi ovládali islamskí militanti napojení na al-Káidu. Očkovanie preto prebieha aj v koordinácii s afganskými úradmi.