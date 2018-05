Vodca arménskej opozície pripúšťa bojkot predčasných volieb

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Jerevan 2. mája (TASR) - Vodca arménskej opozície Nikol Pašinjan v stredu avizoval, že on sám i jeho prívrženci budú pokračovať v protestoch proti vládnucej elite a v prejavoch občianskej neposlušnosti.



Na otázku agentúry Reuters, či parlamentu znovu navrhne svoju kandidatúru na úrad predsedu vlády, Pašinjan odpovedal v tom zmysle, že opozícia túto záležitosť posúdi, bude rokovať a rozhodne.



Ak by parlament po prvom neúspešnom pokuse z 1. mája nezvolil premiéra ani po druhý raz, zákonodarný zbor by bol rozpustený a v Arménsku by sa konali predčasné voľby. V súvislosti s nimi Pašinjan pripustil, že v takom prípade by jeho hnutie Cesta von zvažovalo aj bojkot volieb. Súčasne však spresnil, že "teraz ťažko povedať, všetko závisí od konkrétnej situácie".



Pašinjan v rozhovore pre Reuters avizoval, že protesty budú pokračovať, ale prostredníctvom svojho konta na sociálnej sieti Facebook vyzval svojich priaznivcov, aby dnes od 14.00 h miestneho času ukončili blokádu cesty vedúcej k medzinárodnému letisku v Jerevane, ktorú zablokovali ráno v rámci prejavov občianskej neposlušnosti.



Pašinjan tiež napísal, že dnešné akcie spočívajúce v blokáde ciest v Jerevane i v regiónoch boli čo do rozsahu bezprecedentné.



Medzičasom agentúra TASS informovala, že prívrženci opozície obsadili okrem ciest aj radnicu v druhom najväčšom meste krajiny - Gjumri - a žiadali vedenie mesta, aby sa k nim pridalo.

