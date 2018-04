Vodca arménskej opozície sa stretol s veľvyslancami EÚ

Pašinjan bude v dohľadnej budúcnosti rokovať aj s veľvyslancami Ruska a Spojených štátov.

Jerevan 25. apríla (TASR) - Vodca arménskeho opozičného hnutia, poslanec parlamentu Nikol Pašinjan, sa v stredu v Jerevane stretol s veľvyslancami krajín Európskej únie v Arménsku. V dohľadnej budúcnosti bude rokovať aj s veľvyslancami Ruska a Spojených štátov. Informovala o tom agentúra Interfax.



Od dopoludnia sa na Námestí republiky v Jerevane koná ďalšie zhromaždenie Pašinjanových prívržencov. Do centra mesta stiahli policajné posily aj technické prostriedky polície.



K protestom opozície sa podľa jej stredajšieho vyhlásenia pridali prívrženci viacerých opozičných strán vrátane Prosperujúceho Arménska (BHK) či strany Dedičstvo.



V stredu sa malo konať stretnutie Pašinjana s Karenom Karapetjanom, ktorý je po demisii Serža Sarkisjana poverený funkciou premiéra. Opozícia však oznámila, že táto schôdzka sa neuskutoční. Hovoriť sa na nej malo o "odovzdaní moci".



Karapetjan v stredu ráno v súvislosti so zrušenou schôdzkou vysvetlil, že opozícia prišla s neprijateľnými a jednostrannými požiadavkami. Dodal, že sa na prezidenta Armena Sarkisjana obrátil s výzvou zvážiť vypísanie predčasných parlamentných volieb.



Agentúra TASS medzičasom informovala, že prezident Armen Sarkisjan začína s lídrami politických strán sériu konzultácií o riešení súčasnej politickej krízy.



Pašinjan v stredu vyhlásil, že jeho prívrženci budú protestovať proti predčasným parlamentným voľbám, kým sa neuskutoční zmena na poste premiéra, ktorým by sa mal stať "kandidát ľudu". Karapetjan v reakcii na to uviedol, že predseda arménskej vlády môže byť zvolený len v súlade so zákonom - v parlamente.



Na Pašinjanovu výzvu sa na Námestí republiky zišlo niekoľko tisíc ľudí, ktorí zablokovali dopravu na cestách a okoloidúcich vyzývali, aby sa k nim pridali.



Pašinjan pred svojimi prívržencami prisľúbil, že "nedovolíme úradom, aby nám ukradli naše víťazstvo". Vyhlásil, že do ulíc "vyjde každý deň viac a viac ľudí, kým nezískame moc".



Arménsko prešlo 9. apríla k parlamentnej forme vlády. Prvým prezidentom krajiny zvoleným parlamentom sa stal Armen Sarkisjan, ktorý vo funkcii vystriedal Serža Sarkisjana.



Serž Sarkisjan bol ešte za prezidenta zvolený občanmi a krajinu viedol v rokoch 2008-18. Dňa 17. apríla ho arménsky parlament zvolil za premiéra a Karapetjan, dovtedy dočasne zastávajúci post predsedu vlády, sa stal prvým vicepremiérom.



Proti tejto rošáde však namietala opozícia, ktorá už deň pred hlasovaním - 16. apríla - vyzvala obyvateľov krajiny, aby vyšli do ulíc a protestovali proti zvoleniu Serža Sarkisjana za premiéra. Líder protestov, poslanec parlamentu Nikol Pašinjan, dokonca oznámil vypuknutie "zamatovej revolúcie".