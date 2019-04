Vodca IS Baghdádí sa prvýkrát po piatich rokoch objavil na videu

Bitka o Bághúz sa skončila, hovorí vo videu Baghdádí, sediaci s prekríženými nohami, trom mužom, ktorých tváre sú rozmazané.

Bagdad 29. apríla (TASR) - Vodca militantnej organizácie Islamský štát (IS) abú Bakr Baghdádí sa prvýkrát za posledných päť rokov objavil na propagandistickom videozázname, ktorý v pondelok zverejnila táto džihádistická skupina. Informuje o tom agentúra AFP.



Nie je síce jasné, kedy bolo zmienené video nakrútené, Baghdádí však na ňom v minulom čase odkazuje na mesiace bojov o dedinu Bághúz, poslednú baštu IS v Sýrii, ktoré sa skončili v marci vyhlásením víťazstva Sýrskych demokratických síl (SDF) nad IS.



"Bitka o Bághúz sa skončila," hovorí vo videu Baghdádí, sediaci s prekríženými nohami, trom mužom, ktorých tváre sú rozmazané.



Vodca IS sa na videozázname neukázal od vyhlásenia islamského kalifátu v irackom meste Mósul v júli 2014, približuje agentúra DPA.



Neskôr sa v médiách objavili informácie, že vodca IS je po smrti. Rusko tvrdilo, že zahynul pri nálete ruských lietadiel na zasadnutie vysokopostavených predstaviteľov IS na sýrsku Rakku v máji 2017. Spojené štáty však správy o Baghdádího smrti spochybňujú a iracká tajná služba vo februári 2018 uviedla, že vodca IS je stále nažive, ale zranenia a podlomené zdravie ho donútili odstúpiť z vedenia tejto teroristickej organizácie.