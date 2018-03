Vodca KĽDR Kim Čong-un navštívil Čínu, potvrdil to Peking

Zábery odvysielané čínskou štátnou televíziou CCTV zachytávali Kima a jeho manželku, ako sa počas návštevy vítajú s čínskymi predstaviteľmi.

Peking 28. marca (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un podnikol prekvapujúcu trojdňovú návštevu Pekingu. Správu v stredu potvrdili čínske štátne médiá, na ktoré sa odvolala americká spravodajská televízia CNN.



Zábery odvysielané čínskou štátnou televíziou CCTV zachytávali Kima a jeho manželku, ako sa počas návštevy vítajú s čínskymi predstaviteľmi.



Kim Čong-un sa v Číne stretol s prezidentom Si Ťin-pchingom. Čína je dlhodobo najdôležitejším spojencom a diplomatickým ochrancom KĽDR, vzťahy oboch krajín však v poslednej dobe naštrbilo napätie ohľadom severokórejského jadrového programu.



Návštevu podnikol vodca KĽDR pred plánovaným stretnutím s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom a šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom.



Išlo o prvú zahraničnú cestu Kima od jeho nástupu k moci v roku 2011 a uskutočnila sa 25.-28. marca.



Kim Čong-un: Severná Kórea je oddaná denuklearizácii

Čínsky prezident viedol rozhovor s Kimom vo Veľkej sále ľudu na Námestí Nebeského pokoja v Pekingu. Si potom so svojou manželkou Pcheng Li-jüan usporiadali banket pre Kima a jeho manželku Ri Sol-ču, dodala agentúra Sinchua. Spoločne takisto sledovali umelecké vystúpenie.



Kim podľa agentúry Sinchua povedal počas návštevy čínskemu lídrovi, že Severná Kórea je "oddaná myšlienke denuklearizácie" Kórejského polostrova.



"Je to náš pevný postoj - sme odhodlaní na denuklearizáciu polostrova, v súlade s vôľou zosnulého prezidenta Kim Ir-sena a zosnulého generálneho tajomníka Kim Čong-ila," povedal Kim Čong-un podľa Sinchuy.



Severná Kórea je "ochotná viesť dialóg so Spojenými štátmi a usporiadať summit oboch krajín," dodal severokórejský vodca.



"Problém denuklearizácie Kórejského polostrova je možné vyriešiť, ak Južná Kórea a Spojené štáty zareagujú na naše snahy dobrou vôľou, vytvoria atmosféru mieru a stability, pričom podniknú progresívne a synchrónne opatrenia na zavedenie mieru," vyhlásil Kim.



Analytici tiež uviedli, že Kim pravdepodobne cítil potrebu poradiť sa s tradičným spojencom svojej krajiny, s Čínou, pred svojimi plánovanými stretnutiami s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom a šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom.



Aktívna ústretovosť Severnej Kórey prišla po nezvyčajne provokačnom roku, keď táto izolovaná krajina uskutočnila svoj dosiaľ najsilnejší jadrový test a tri skúšky medzikontinentálnych balistických rakiet skonštruovaných tak, aby zasiahli pevninu USA.



Vývoj situácie sa interpretuje ako zúfalá snaha Severnej Kórey narušiť vlastnú izoláciu a zlepšiť ekonomiku, keďže krajinu ťažia prísne medzinárodné sankcie.



Čína je stále jediným veľkým spojencom KĽDR a hlavným poskytovateľom energie, pomoci a obchodu, čo drží severokórejské hospodárstvo nad hladinou.



Návšteva Číny je Kimovou prvou známou cestou do zahraničia od jeho nástupu k moci v roku 2011 a jeho stretnutie s čínskym lídrom je Kimovým prvým stretnutím so zahraničnou hlavou štátu.



Kimov otec, zosnulý severokórejský vodca Kim Čong-il, navštívil Čínu počas svojej vlády niekoľkokrát - naposledy v máji 2011, niekoľko mesiacov pred smrťou.



Posledné návštevy Kim Čong-ila v Číne prebehli v tajnosti, pričom Peking potvrdil jeho prítomnosť až po tom, keď vodca prekročil vo vlaku hranicu a nachádzal sa už vo vlasti.



Čínsky prezident Si Ťin-pching prijal pozvanie na návštevu KĽDR

Severokórejský vodca Kim Čong-un pozval čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga na návštevu Pchjongjangu v "príhodnom čase". Informovala o tom oficiálna severokórejská tlačová agentúra KCNA a následne juhokórejská agentúra Jonhap.



Si Ťin-pching pozvanie prijal, ako uviedla KCNA.



Kim pozval čínskeho lídra počas svojej prekvapujúcej trojdňovej návštevy Pekingu, kde sa so Si Ťin-pchingom stretol. Išlo o prvú známu cestu Kima do zahraničia od jeho nástupu k moci v roku 2011 po smrti otca.



Oficiálna čínska tlačová agentúra Sinchua uviedla, že izolovaný vodca Kim uskutočnil neoficiálnu návštevu Číny od nedele 25. marca do stredy 28. marca. Vzťahy oboch krajín sú v súčasnosti napäté pre severokórejský jadrový program.



Biely dom: Návšteva Kima v Číne dokazuje správnosť "kampane maximálneho tlaku"

Návšteva severokórejského vodcu Kim Čong-una v Číne je dôkazom toho, že "kampaň Spojených štátov spočívajúca v maximálnom nátlaku vytvára tú správnu atmosféru pre rozhovory so Severnou Kóreou," vyhlásila v utorok hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová.



Peking v utorok už skôr poinformoval Biely dom o neoficiálnej návšteve Kim Čong-una v Číne a odovzdal tiež osobný odkaz čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, dodala Sandersová.



USA sú v úzkom kontakte so svojimi spojencami Južnou Kóreou a Japonskom, zdôraznila tiež Sandersová.



Čína upovedomila Južnú Kóreu vopred, že severokórejský vodca navštívi Peking, uviedol v stredu nemenovaný predstaviteľ z okolia juhokórejského prezidenta Mun Če-ina.



"Avšak informácie o návšteve ani jej načasovanie sme nezverejnili," dodal predstaviteľ, ktorého citovala juhokórejská tlačová agentúra Jonhap.



Čínsky štátny radca Jang Ťie-čch navštívi vo štvrtok dopoludnia Soul, aby podrobne poinformoval Južnú Kóreu o výsledkoch rozhovorov medzi čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a severokórejským vodcom.



Jang má naplánované stretnutie so šéfom prezidentovho Národného úradu pre bezpečnosť a takisto návštevu u prezidenta Mun Če-ina.



Takisto sú naplánované diskusie o denuklearizácii Kórejského polostrova a rôznych ďalších očakávaných udalostiach.