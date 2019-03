Vodca Talibanu údajne roky žil blízko základní USA v Afganistane

Podľa jeho ochrankára sa tam cítili pomerne bezpečne aj napriek prítomnosti amerických vojakov.

Kábul 11. marca (TASR) - Holandská novinárka Bette Damová vo svojej nedávno vydanej knihe tvrdí, že najvyšší duchovný vodca a zakladateľ fundamentalistického hnutia Taliban mulla Muhammad Umar žil niekoľko rokov v blízkosti amerických základní v južnom Afganistane. Podľa jeho ochrankára "sa tam cítili pomerne bezpečne" aj napriek prítomnosti amerických vojakov. Informovala o tom rozhlasová stanica Deutsche Welle (DW).



Damovej tvrdenia sú v rozpore s presvedčením Washingtonu, že vodca Talibanu po páde režimu jeho hnutia v Afganistane v roku 2001 utiekol do Pakistanu a tam aj zomrel.



Damovej závery podľa DW rozhodne odmieta aj Afganistan. Hovorca kancelárie afganského prezidenta Harún Čachansuri uviedol, že vláda "má dostatok dôkazov o tom, že (mulla Umar) žil a zomrel v Pakistane".



David Petraeus, bývalý riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) a svojho času aj vojenský veliteľ v Afganistane, takisto spochybnil tvrdenia holandskej novinárky.



Pre denník The Wall Street Journal Petraeus povedal, že by bol "veľmi prekvapený, keby mulla Umar vzal na seba riziko, že raz večer by mohli (poňho) prísť". Podľa Damovej však americkí vojaci mullu Umara v jeho skrýši dvakrát takmer objavili.



Damová, ktorá strávila osem rokov skúmaním osudov vodcu Talibanu, vo svojej knihe napísala, že "po roku 2001 mulla Umar nikdy neodišiel do Pakistanu, ale namiesto toho sa rozhodol skryť vo svojej rodnej krajine (...) a osem rokov žil iba niekoľko míľ od hlavnej americkej základne Forward Operating Base, v ktorej boli tisíce vojakov".



Novinárka celú túto situáciu označila za "ohromujúce zlyhanie amerických tajných služieb".



Damová tvrdí, že prvá skrýša mullu Umara bola v meste Kalat, metropole provincie Zábul, kde bol do roku 2004, keď sa presunul do okresu Šinkaj, kde sa schovával až do svojej smrti v apríli roku 2013. Oba úkryty boli v blízkosti amerických základní, pričom v tej v Kalate boli tisíce amerických vojakov.



Novinárka vo svojej knihe píše, že mulla Umar sa rozhodol zostať v Afganistane vzhľadom na hlbokú nedôveru, ktorú prechovával voči Pakistanu.



"Nech sa deje čokoľvek, nepôjdem tam," citovala Damová slová mullu Umara, ktoré povedal pred svojimi strážcami po útokoch na Spojené štáty z 11. septembra 2001.



Novinárkine tvrdenia sú založené na informáciách, ktoré získala z afganských vládnych zdrojov, od predstaviteľov tajných služieb a od mullovho osobného ochrankára Džabára Umariho, ktorý je momentálne v Afganistane vo vyšetrovacej väzbe.



Smrť mullu Umara v roku 2013 vedenie Talibanu dlho tajilo v obave, že by demoralizovala radových príslušníkov. Taliban bol však napokon v roku 2015 nútený potvrdiť smrť mullu Umara - stalo sa tak po tom, ako afganské tajné služby zistili, že vodca Talibanu zomrel v nemocnici v pakistanskom meste Karáči.



Ako informovala agentúra DPA, Damovej kniha vyšla do februári tohto roku. Výňatok z jej zistení zverejnil v nedeľu v anglickom preklade pod názvom "The Secret Life of Mullah Omar" americký think tank Zomia Center.



Hnutie Taliban vládlo v Afganistane v rokoch 1996 - 2001.