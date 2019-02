Guaidó má ďalšieho podporovateľa z radov venezuelskej armády

Plukovník Rubén Jiménez, ktorý je vojenským lekárom, vo svojom videopríhovore naliehal na venezuelských vojakov, aby umožnili dodávky humanitárnej pomoci do krajiny.

Caracas 10. februára (TASR) - Plukovník venezuelskej armády Rubén Jiménez oznámil, že uznáva vodcu opozície Juana Guaidóa za dočasného prezidenta Venezuely.



Ako v nedeľu informovala agentúra AFP, Jiménez vo svojom videopríhovore zverejnenom na internete uviedol, že "90 percent príslušníkov ozbrojených síl (vo Venezuele) je nespokojných. (...) Sú využívaní na to, aby držali (prezidenta Nicolása) Madura pri moci".



Jiménez, ktorý je vojenským lekárom, vo svojom videopríhovore naliehal na venezuelských vojakov, aby umožnili dodávky humanitárnej pomoci do krajiny. Spresnil, že zásielky pomoci z USA sa momentálne nachádzajú v kolumbijskom meste Cucutá v blízkosti hraníc s Venezuelou.



Podľa Guaidóa môže vo Venezuele zomrieť až 300.000 ľudí, ak sa do krajiny nedostane naliehavo potrebná humanitárna pomoc.



Napriek tomu, že obyvatelia Venezuely už roky zápasia s nedostatkom potravín či liekov a momentálna situácia je kritická, Maduro na vojakov apeluje, aby bránili dodávkam humanitárnej pomoci zo zahraničia, lebo vraj v skutočnosti ide o predvoj pre inváziu do Venezuely vedenú Spojenými štátmi.



Pred týždňom prebehol do Guaidóovho tábora aj generál venezuelských vzdušných síl Francisco Yanez. Ide o zatiaľ najvyššie postaveného dôstojníka venezuelskej armády, ktorý podporil opozíciu. Podpora armády je pritom pre Madura a jeho zotrvanie pri moci kľúčová.



Guaidó, ktorý sa dočasného prezidenta vyhlásil 23. januára, v piatok odmietol vylúčiť možnosť, že oprávni Spojené štáty na intervenciu v tejto juhoamerickej krajine. Takýto krok by mohol pomôcť odstaviť od moci Madura a zmierniť humanitárnu krízu vo Venezuele.



Guaidóa ako dočasného vodcu Venezuely podporujú USA a ďalších asi 50 krajín sveta vrátane 20 členských štátov EÚ.