Vodič uniesol autobus so školámi a podpálil ho

Miláno 20. marca (TASR) - Vodič autobusu v severnom Taliansku uniesol v stredu 51 školákov a ich dospelý sprievod a "vzal" ich na hodinovú jazdu, ale keď ho karabinieri zastavili na ceste pomocou zátarás, šofér vozidlo podpálil. Informovala o tom tlačová agentúra AP s odvolaním sa na talianske médiá a predstaviteľov.



Karabinieri, príslušníci bezpečnostných zložiek, následne rozbili sklo na zadných dverách autobusu a všetkých pasažierov vyviedli do bezpečia, pričom tí neutrpeli žiadne vážne zranenia. Plamene však autobus úplne zničili. Keď karabinieri vodiča zatýkali, vyhlásil, že protestoval proti úmrtiam migrantov v Stredozemnom mori. Taliansku spravodajskú televíziu Sky TG24 o tom informoval veliteľ karabinierov Luca De Marchis.



Podľa veliteľa sa vodič štyridsiatnik, Talian senegalského pôvodu, cestujúcim vyhrážal a povedal, že "nikto neprežije". Muž si autobus so žiakmi z dvoch tried prvého stupňa základnej školy uzurpoval v provincii Cremona, približne 40 kilometrov od Milána.



Dospelý člen sprievodu zatelefonoval dispečerovi tiesňovej linky, pričom jeden zo žiakov zavolal rodičovi a obaja zalarmovali úrady, ktoré dali postaviť cestné zátarasy. Autobus zastavili na okraji Milána tri vozidlá karabinierov, ktorí ho navyše donútili zájsť k zvodidlám, dodal De Marchis.



"Kým dvaja príslušníci zamestnávali pozornosť vodiča - vzal zapaľovač a vyhrážal sa podpálením vozidla pomocou benzínu v kanistre, ktorú mal so sebou v autobuse - ostatní karabinieri násilím otvorili zadné dvere," opisoval situáciu veliteľ. Kým prebiehala evakuácia pasažierov, vodič založil požiar.



De Marchis ocenil "pohotovosť a odvahu" príslušníkov pri odvádzaní detí z autobusu a aj ich učiteľov, pretože incident nemal tragické následky.



Niektorých pasažierov ošetrili v nemocnici, väčšinou mali rezné rany a škrabance súvisiace s evakuáciou.



Vodičovi, ženatému otcovi dvoch detí, ktorý žije v provincii Cremona, liečia popáleniny.



Televízia Sky TG24 informovala, že vodič pracoval pre autobusovú spoločnosť 15 rokov bez akýchkoľvek pracovných problémov. De Marchis dodal, že muž bol v minulosti odsúdený za trestné činy, ale nespresnil ich povahu - uviedol len, že nešlo o vážne zločiny.



Video zachytávalo požiarnikov, ako hasia požiar autobusu, ktorý plamene úplne pohltili, takže z neho zostala len obhorená kovová kostra.