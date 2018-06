Vodička nechtiac vrazila do chodcov v Altene. Zranilo sa päť ľudí

Nič podľa policajného hovorcu nenaznačuje, že by za incidentom bol zámer. Polícia však nevylúčila ani technickú poruchu vozidla, ktoré zaistila.

Altena 8. júna (TASR) - Do štyroch chodcov narazila v piatok v okolí železničnej stanice v meste Altena v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko 29-ročná vodička. S automobilom zišla zo zatiaľ neznámych dôvodov z cesty a vrazila do skupinky.



Traja chodci vo veku 49, 56 a 64 rokov utrpeli ťažké zranenia, samotná vodička a 57-ročný chodec vyviazli s ľahkými zraneniami. Informovala o tom tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na policajné zdroje.



Vodička si nešťastie pri prvom krátkom výsluchu nevedela vysvetliť. Nie je vylúčené, že ju postihla náhla nevoľnosť alebo iný zdravotný problém. Nič však podľa policajného hovorcu nenaznačuje, že by za incidentom bol zámer. Polícia však nevylúčila ani technickú poruchu vozidla, ktoré zaistila.