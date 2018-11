Vojaci oslobodili 19 zajatcov zadržiavaných od júla Islamským štátom

K vojenskej operácii došlo južne od historického mesta Palmýra. Podľa agentúry SANA boli zabití všetci bojovníci IS, ktorí sa nachádzali v oblasti, kde zadržiavali rukojemníkov.

Bejrút 8. novembra (TASR) - Sýrski vojaci oslobodili 19 zajatcov, ktorých od júla zadržiavala skupina Islamský štát (IS). Informovala o tom vo štvrtok sýrska štátna tlačová agentúra SANA.



K vojenskej operácii došlo južne od historického mesta Palmýra. Podľa agentúry SANA boli zabití všetci bojovníci IS, ktorí sa nachádzali v oblasti, kde zadržiavali rukojemníkov.



Devätnásť žien a detí patrilo k 30 osobám uneseným IS v južnej provincii Suwajdá 25. júla, keď extrémisti podnikli útok, ktorý si vyžiadal najmenej 216 mŕtvych.



Agentúra AP pripomína, že jedna žena v zajatí zomrela a ďalšiu zastrelili. V auguste tiež zabili zajatého 19-ročného muža. Šesť ďalších osôb prepustili minulý mesiac výmenou za prepustenie manželiek členov IS a ich detí.



V danom regióne žijú predovšetkým príslušníci drúzskej menšiny - hlásiacej sa k menšinovej odnoži šiitského islamu a sunnitskými extrémistami z IS označovanej za bezvercov.