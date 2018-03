Vojenské cvičenie USA a Južnej Kórey sa začne 1. apríla

Americko-kórejské cvičenie s názvom Foal Eagle/Key Resolve sa zvyčajne koná koncom februára alebo začiatkom marca a trvá dva mesiace.

Soul 20. marca (TASR) - Spoločné vojenské cvičenie Spojených štátov a Južnej Kórey, odložené kvôli zimným olympijským hrám v Pjongčangu ako gesto dobrej vôle voči Severnej Kórei, by sa malo začať 1. apríla.



"Začiatok cvičenia je naplánovaný na 1. apríla a bude prebiehať v podobnom rozsahu ako v predchádzajúcich rokoch," uvádza sa v stručnom oznámení juhokórejského ministerstva obrany, ktoré v utorok citovala agentúra Jonhap.



Rezort v ňom nekonkretizoval časový harmonogram cvičenia, informoval však, že Veliteľstvo síl OSN (UNC) sídliace v juhokórejskej metropole Soul s ním oboznámilo severokórejskú armádu. Zároveň jej tlmočilo stanovisko oboch zúčastnených armád, podľa ktorého ide o pravidelné cvičenie, ktoré má čisto obranný charakter.



Na to, či je cvičenie v súlade s dohodou o prímerí, ktorá ukončila vojnu na Kórejskom polostrove z rokov 1950-53, bude dohliadať Dozorná komisia neutrálnych štátov (NNSC).



"Naše kombinované cvičenie je zamerané na obranu a nie je dôvod, aby ho Severná Kórea považovala za provokáciu," uviedlo vo vyhlásení americké ministerstvo obrany s tým, že Pchjongjang bol vopred informovaný o termínoch a jeho povahe.



Americko-kórejské cvičenie s názvom Foal Eagle/Key Resolve sa zvyčajne koná koncom februára alebo začiatkom marca a trvá dva mesiace. Pchjongjang sa v minulosti Soulu i Washingtonu vyhrážal v reakcii na ich manévre vojenskými odvetnými krokmi, pričom vlani vystrelil štyri balistické rakety, ktoré dopadli blízko brehov Japonska. Pokračovať bude tento rok napriek tomu, že Južná Kórea a USA dosiahli s KĽDR v diplomatickej oblasti určité zblíženie, ktoré by malo vyvrcholiť stretnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokórejskégho vodcu Kim Čong-una.



Zatiaľ čo Foal Eagle je séria cvičení v teréne s účasťou približne 11.500 amerických s 290.000 juhokórejských vojakov, Key Resolve je veliteľské cvičenie využívajúce predovšetkým počítačové simulácie.



Spojené štáty majú v Južnej Kórei trvalo umiestnených približne 30.000 vojakov.