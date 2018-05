Vojenské letectvo zničilo veliteľské stanovište IS v Sýrii

Pondelňajší útok nariadený irackým premiérom Hajdarom Abádím nebol prvým náletom na ciele IS v Sýrii, ktorý iracké sily s podporou sýrskej vlády prezidenta Bašára Asada a USA uskutočnili.

Bagdad 14. mája (TASR) - Iracké vzdušné sily uskutočnili v pondelok v Sýrii útok na pozície Islamského štátu (IS), pri ktorom došlo k zničeniu veliteľského stanovišťa, ako aj centra logistickej podpory tejto extrémistickej organizácie. Informoval o tom na svojej internetovej stránke denník Jerusalem Post.



Pondelňajší útok nariadený irackým premiérom Hajdarom Abádím nebol prvým náletom na ciele IS v Sýrii, ktorý iracké sily s podporou sýrskej vlády prezidenta Bašára Asada a Spojených štátov od konca minulého roka uskutočnili.



Abádí v apríli uviedol, že prijme všetky potrebné opatrenia, ak militanti z IS ohrozia bezpečnosť Iraku. Tí ešte pred troma rokmi ovládali tretinu tejto blízkovýchodnej krajiny.



Iracký premiér oznámil konečné víťazstvo nad islamistami vlani v decembri, tí však ešte stále operujú najmä v sýrsko-irackom pohraničí, odkiaľ podnikajú prepady a bombové útoky v celom Iraku.