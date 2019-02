Vojenské námorníctvo USA sa vracia k používaniu vlajky Union Jack

Veliteľ operácií amerických námorných síl John Richardson vydal rozkaz, na základe ktorého sa lode od 4. júna budú znova plaviť pod modrou vlajkou s 50 bielymi hviezdami.

Norfolk 25. februára (TASR) - Lode vojenského námorníctva Spojených štátov sa od júna 2019 po takmer 17-tich rokoch vrátia k používaniu modrej vlajky s bielymi hviezdami Union Jack, informovala agentúra AP.



Veliteľ operácií amerických námorných síl John Richardson vydal rozkaz, na základe ktorého sa lode od 4. júna - na výročie začiatku námornej bitky o Midway z júna 1942 - budú znova plaviť pod modrou vlajkou s 50 bielymi hviezdami.



Union Jack má podľa Richardsona hlboké spojenie s dedičstvom USA a s vzostupom národa a námorníctva, napísal na svojej webovej stránke denník The New York Times.



Súčasnú vlajku First Navy Jack námorníctvo podľa The New York Times používa od 11. septembra 2002 - od prvého výročia teroristických útokov v New Yorku a Washingtone.