VIDEO: Babišovi by abolíciu neudelili Zeman ani Drahoš

Praha 25. januára (TASR) - Kandidáti na českého prezidenta, Miloš Zeman a Jiří Drahoš, sa vo štvrtok večer zišli v pražskom Rudolfine na poslednej debate - finále pred druhým kolom volieb. Zeman i Drahoš sa do Rudolfina dostavili už krátko pred 19.00 h.



Záverečný duel moderuje Světlana Witowská a v priamom prenose ho vysielajú české verejnoprávne televízie ČT1 a ČT24.



"Bol by som rád, keby ste išli voliť, pretože je asi 40 percent ľudí, ktorí k voľbám nejdú," odpovedal moderátorke Zeman na prvú otázku, prečo by mali ľudia voliť. Zhodnotil, že o nich oboch vie dosť, tak "vám určite nemusím radiť, koho máte voliť".



"Miloš Zeman je pre mňa reprezentantom uplynulej politickej éry, doby prepojenia kmotrov... symbolom nálepkovania a osočovania," povedal Drahoš. "Ako prezident by som chcel priniesť niečo iné. Chcel by som sa zaoberať problémami, ktoré ťažia túto spoločnosť," dodal.



Zeman by Babiša vymenoval za premiéra aj bez podpory 101 poslancov. "Je to algoritmus podmieneného pokračovania. Buď vyhrám alebo prehrám. Keď prehrám, hrozí nebezpečenstvo, že by Drahoš nevymenoval víťaza volieb za premiéra. Tým by v našej politickej štruktúre vznikol úplný chaos," povedal Zeman.



"Preto dávam možnosť Andrejovi Babišovi na druhý pokus. Keď vyhrám, dám Andrejovi Babišovi viac času na rokovanie o vláde. V tom prípade budem samozrejme požadovať väčšinovú podporu," dodala súčasná hlava štátu.



"Pokiaľ by som zdedil vládu Andreja Babiša ako stíhaného premiéra, musel by som postupovať profesionálne," pokračoval Drahoš s tým, že jeho vzťah s premiérom a s vládou by bol profesionálny.



Babiš by sa mal obhájiť pred riadnym súdom a rozhodnúť o ňom by mal nezávislý súd, zhodnotil Drahoš.



Na udelenie abolície, čo je právo hlavy štátu zastaviť trestné stíhanie, pre Andreja Babiša nevidia dôvod Zeman ani Drahoš. "Nevidím dôvod pre udelenie abolície. Máme niekoľkostupňové súdnictvo, nechápem, prečo sa nemôže Andrej Babiš obhájiť pred nezávislým súdom," povedal Drahoš.



Zatiaľ čo v Rudolfine prebieha politický duel, v zámorských krajinách si obaja môžu pripisovať prvé hlasy voličov. Najskôr, o 17.00 h SEČ, otvorili volebné miestnosti v Brazílii.



Témy, o ktorých sa bude diskutovať, zvolili Česká televízia (ČT), voliči, ústavní činitelia i sami kandidáti. Samotné otázky Zeman ani Drahoš nepoznajú, vedia iba o jednotlivých okruhoch.



Priestory pražského Rudolfina zvolila Česká televízia pre prezidentskú debatu pre jeho symbolickú blízkosť k Pražskému hradu i pre jeho úlohu v dejinách Česka.



Debata sa nekoná v hlavnej sále, ale vo dvorane Rudolfina. Kandidáti si budú môcť priviesť 30 svojich podporovateľov. Česká televízia ďalej upozornila oboch kandidátov, aby ich podporovatelia prišli vhodne oblečení a nenosili so sebou žiadne transparenty.



Jiří Drahoš vyjadrili názorovú blízkosť Andrejovi Kiskovi

V druhej časti finálového politického duelu pred českými prezidentskými voľbami odpovedali kandidáti, Miloš Zeman a Jiří Drahoš, na otázky ústavných činiteľov i verejnosti.



V druhej časti finálového politického duelu pred českými prezidentskými voľbami odpovedali kandidáti, Miloš Zeman a Jiří Drahoš, na otázky ústavných činiteľov i verejnosti.



Predseda českého Senátu Milan Štech sa spýtal, či je správne, aby prezident podporoval jedného z kandidátov vo voľbách v cudzej krajine. Zeman odpovedal, že svoju podporu rakúskemu politikovi Norbertovi Hoferovi si s jeho protikandidátom Alexandrom Van der Bellenomm, ktorý nakoniec voľby vyhral, vyjasnil. Pokiaľ by niekto z vedúcich predstaviteľov V4 podporil Drahoša, bolo by to podľa Zemana jeho sväté právo.



Predseda Poslaneckej snemovne Radek Vondráček sa spýtal, ako by mala za desať rokov vyzerať Európska únia.



Zeman sa označil za eurofederalistu, nie za zástancu európskeho unitárneho štátu. "Európska federácia znamená, že EÚ by mala mať spoločnú zahraničnú politiku, obrannú politiku a niektoré ďalšie princípy, napríklad sociálne alebo ekonomické politiky," pokračovala hlava štátu, ktorá by posilnila aj ochranu vonkajších hraníc.



Drahoš o sebe konštatoval, že nie je federalistom. "Bol by som rád, aby čo najskôr bola ČR sebavedomým a dôstojným partnerom štátom EÚ. A to teraz tak nie je, kvôli pasívnemu postoju vlád a súčasného prezidenta," odpovedal Drahoš. Prahu podľa neho nie je počuť v Bruseli ani v Európe, a to je podľa neho potrebné zmeniť.



Moderátorka Witowská sa opýtala kandidátov, či by iniciovali referendum o zotrvaní Česka v EÚ. Podľa Drahoša ide o dobrý nástroj na komunálnej úrovni, no problematický nástroj, pokiaľ ide o rozhodovanie o zásadných politických a geopolitických veciach, pri ktorých by takéto referendum neinicioval.



Zeman k tejto otázke povedal: "Domnievam sa, že je treba rešpektovať právo občanov rozhodovať i o dôležitých geopolitických otázkach celoštátnym referendom."



Profesor Drahoš na margo témy kvót pri prijímaní migrantov povedal: "Som človek, ktorý od začiatku hovorí, že kvóty sú zlé." Podľa Drahoša je treba pomáhať ľuďom v krajinách, odkiaľ migrácia pochádza. Drahoš sa ďalej ohradil proti výrokom, že je za prijatie utečeneckých kvót. Zeman by do ČR nepúšťal žiadnych ilegálnych migrantov.



Obaja kandidáti - Drahoš i Zeman - majú názorovo blízko k bývalému nemeckému prezidentovi Joachimovi Gauckovi. Drahoš navyše spomenul aj svoj obdiv a názorovú blízkosť k slovenskému prezidentovi Andrejovi Kiskovi.



J. Drahoš: Je dôležité, aby sa podpora zhmotnila aj vo voľbách

Pohľad na Pražský hrad je zaujímavý a ja dúfam, že ho budete môcť konečne všetci navštíviť. Pred svojimi fanúšikmi to vo štvrtok vyhlásil prezidentský kandidát Jiří Drahoš po tom, ako opúšťal priestory pražského Rudolfina, kde sa zúčastnil na poslednej predvolebnej debate so súčasnou hlavou Českej republiky Milošom Zemanom. Ten budovu opustil zadným vchodom.







"Veľmi vám ďakujem, je to úžasná podpora. Teraz je dôležité, aby sa to zhmotnilo aj vo voľbách," povedal Drahoš desiatkam prítomných.



Drahoša prišiel podporiť aj bývalý hokejový brankár Dominik Hašek. "Ja ho budem voliť, lebo som presvedčený, že máme ísť iným smerom. V debate bol minimálne tak presvedčivý, ako Miloš Zeman. Obaja boli výborní, hovorili veľmi pekne, ale ja fandím pánovi Drahošovi," povedal Hašek.



Zemana zase prišiel vyjadriť podporu napríklad známy režisér Zdeněk Troška. "Ja fandím pánovi Zemanovi. Ten bol ako vždy pokojný a v pohode," komentoval debatu.



Finálový duel moderovala Světlana Witowská a v priamom prenose ho vysielali české verejnoprávne televízie ČT1 a ČT24.



