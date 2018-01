O hlave štátu ČR rozhodujú občania v sobotu až do 14.00 h

Druhé kolo českých prezidentských volieb sa začalo v piatok o 14.00 h, pričom volebné miestnosti boli v tento deň otvorené do 22.00 h.

Praha 27. januára (TASR) - Na celom území Českej republiky sa v sobotu ráno o 8.00 h otvorili volebné miestnosti, v ktorých majú oprávnení voliči ešte do 14.00 h možnosť spolurozhodovať o budúcom prezidentovi krajiny.



V druhom kole volieb hlavy štátu si celkove 8,4 milióna oprávnených voličov má možnosť vybrať z dvojice najúspešnejších kandidátov z prvého kola volieb.



V prvom kole, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 12.-13. januára, zvíťazil úradujúci český prezident Miloš Zeman so ziskom 38,65 percenta hlasov. Spomedzi jeho vyzývateľov postúpil do druhého kola bývalý predseda Akadémie vied ČR Jiří Drahoš vďaka zisku 26,6 percenta hlasov.



Ide v poradí o druhú priamu voľbu prezidenta v histórii samostatnej ČR, v tej historicky prvej pred piatimi rokmi uspel Miloš Zeman. Dvoch jeho predchodcov vo funkcii, Václava Havla a Václava Klausa, zvolili ešte poslanci parlamentu.