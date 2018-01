Zemanovo víťazstvo neovplyvní priamo ani finančné trhy, ani ekonomiku

Bratislava mala piatu najvyššiu účasť zo zahraničných okrskov v Európe.

Praha 28. januára (TASR) - Znovuzvolenie Miloša Zemana za prezidenta ČR neovplyvní priamo ani finančné trhy, ani ekonomiku. Analytici však očakávajú, že investori budú venovať ďalšiemu vnútropolitickému vývoju v Česku značnú pozornosť.



Víťazstvo úradujúcej hlavy štátu v prezidentských voľbách 2018 môže napomôcť aj exportu na východné trhy, tvrdia znalci pomerov.



"Samotné znovuzvolenie Zemana na Hrad bude mať neutrálny dopad na českú ekonomiku. Na ekonomiku majú najväčší vplyv rozhodnutie vlády a centrálnej banky. Ani jeden z prezidentských kandidátov nemal v programe diskusie o zmene ekonomického nastavenia v ČR. Ekonomike sa darí a iba máloktorý politik by sa teraz chcel púšťať do zásadných ekonomických zmien," uviedol pre internetový server Novinky ekonóm spoločnosti Finlord Boris Tomčiak.



Podľa jeho názoru bude Miloš Zeman s určitosťou pokračovať v úzkych vzťahoch s Ruskom a Čínou, z čoho budú profitovať najmä veľké spoločnosti. Pre malé a stredné podniky v ČR je podstatne dôležitejšia podpora vnútorného spotrebiteľského trhu a využívanie európskych dotácií. Pokiaľ Zeman bude propagovať ČR na Východe, tak bude vhodné, aby vláda krajiny propagovala ČR zasa na Západe, dodal.



Zastupiteľský úrad ČR v Bratislave sa počas druhého kola českých prezidentských volieb (26. - 27.1.) stal piatym najnavštevovanejším volebným miestom v rámci zahraničných volebných okrskov v Európe. Bratislavu podľa údajov Českého štatistického úradu (ČSÚ) prekonali iba Mníchov, Londýn, Brusel a Bern.



V Bratislave hlasoval rekordný počet voličov – 748. „S výnimkou jedného boli všetky hlasovacieho lístky platné,“ uviedol pre TASR zástupca veľvyslankyne ČR na Slovensku Pavel Sladký. Vyšší počet hlasov zaznamenali na starom kontinente iba štyri európske centrá, a to Mníchov (2393 hlasov), Londýn (2260), Brusel (1107) a Bern (909).



Podobne ako v týchto mestách, aj v Bratislave voliči jednoznačne preferovali Jiřího Drahoša. Oponent Miloša Zemana získal na Slovensku 604 hlasov, súčasný prezident, ktorý napokon obhájil svoj mandát, dostal 143 hlasov. Bol to zároveň druhý najvyšší počet hlasov pre Zemana v rámci prvej päťky zahraničných volebných miest v Európe s najvyššou účasťou. Viac hlasov získal súčasný prezident iba v Nemecku – 156.