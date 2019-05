Voľby do EP pokračujú druhý deň hlasovaním v Írsku a Česku

Účasť Čechov na voľbách dosiahla v roku 2014 iba 18 percent; naopak, v Írsku prišlo pred piatimi rokmi k volebným urnám 52 percent oprávnených voličov.

Dublin/Praha 24. mája (TASR) - V Írsku a Českej republike pokračuje v piatok štvordňový celoeurópsky volebný maratón, ktorý rozhodne o novom zložení Európskeho parlamentu (EP).



V Írsku je hlasovanie jednodňové; volebné miestnosti sa otvorili o 07.00 h miestneho času (08.00 h SELČ) a zatvoria sa v piatok večer o 22.00 h miestneho času (23.00 h SELČ).



Pre českých voličov ide o dvojdňové voľby. Občania budú voliť v piatok popoludní od 14.00 do 22.00 h SELČ a v sobotu od 08.00 do 14.00 h SELČ.



Írska vláda sa rozhodla piatkové - 15 hodín trvajúce - voľby do EP spojiť s dôležitým referendom o zjednodušení rozvodov. Po zrušení úplného zákazu rozvodov v 90. rokoch musia podľa aktuálnej legislatívy, zakotvenej v ústave, manželia pri rozvode dokázať, že najmenej štyri z posledných piatich rokoch žijú oddelene.



Práve v prvej otázke referenda budú Íri rozhodovať o tom, či bude toto pravidlo zrušené. Druhým bodom referenda je otázka, či budú v Írsku uznané rozvody, ktoré sa uskutočnili v iných krajinách, priblížila internetová stránka denníka The Irish Times.



Účasť Čechov na voľbách dosiahla v roku 2014 iba 18 percent; naopak, v Írsku prišlo pred piatimi rokmi k volebným urnám 52 percent oprávnených voličov. Práve zmienené referendum o rozvodoch môže podľa agentúry DPA volebnú účasť Írov v tomto roku ešte zvýšiť.



Íri si v eurovoľbách volia predbežne 11 poslancov, zatiaľ čo ďalší dvaja nastúpia do EP po očakávanej zmene rozloženia kresiel v dôsledku odchodu Británie z EÚ. Česka sa táto zmena netýka, pred i po brexite bude mať 21 europoslancov, uviedla spravodajská televízia ČT24.



Únijné voľby sa začali vo štvrtok v Holandsku a v Spojenom kráľovstve. Väčšina z 28 štátov EÚ má hlasovanie naplánované na sobotu a nedeľu.



Nové obsadenie 751 kresiel v štrasburskom parlamente bude mať do nedele možnosť ovplyvniť zhruba 418 miliónov oprávnených voličov zo všetkých 28 členských štátov EÚ.



V roku 2014 využilo svoju možnosť hlasovať takmer 43 percent Európanov.