Voľby do EP pokračujú hlasovaním aj v ČR, Lotyšsku a na Malte

Brusel/Valletta/Riga 25. mája (TASR) - Voľby do Európskeho parlamentu (EP) sa v sobotu konajú okrem SR aj v Lotyšsku a na Malte, hlasovanie pokračuje druhý deň aj v Českej republike.



V Česku otvorili volebné miestnosti ešte v piatok, keď mohli voliči odovzdať svoje hlasy popoludní. V sobotu majú možnosť rozhodovať o obsadení 21 českých kresiel v EP od 8.00 do 14.00 h. Odhady na základe prieskumov medzi voličmi odchádzajúcimi z volebných miestností (exit polls) sa v ČR neočakávajú.



V Lotyšsku je hlasovanie jednodňové. Volebné miestnosti otvorili o 6.00 h SELČ a uzavrú ich o 19.00 h SELČ, následne by mali médiá zverejniť odhady. Pobaltská krajina má v EP celkovo osem poslancov.



Na Malte prebieha hlasovanie rovnako ako na Slovensku od 7.00 do 22.00 h, odhady výsledkov nie sú očakávané. Stredomorskú ostrovnú krajinu zastupuje v europarlamente šesť poslancov.



Štvordňový celoeurópsky volebný maratón sa začal vo štvrtok v Spojenom kráľovstve a v Holandsku. V piatok nasledoval prvý deň hlasovania v ČR a jednodňové voľby v Írsku, ktoré tamojšia vláda spojila s referendom o zjednodušení rozvodov.



Zvyšných 21 členských štátov Európskej únie má hlasovanie naplánované na nedeľu.



Nové obsadenie 751 kresiel v štrasburskom parlamente môže ovplyvniť približne 418 miliónov oprávnených voličov zo všetkých 28 členských štátov Únie. V roku 2014 využilo svoju možnosť hlasovať takmer 43 percent Európanov.



Výsledky budú známe až v nedeľu neskoro večer po uzavretí posledných volebných miestností v Taliansku o 23.00 h.