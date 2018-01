Voľby do irackého parlamentu sa uskutočnia 12. mája

K dohode došlo aj napriek výzvam sunnitskej komunity žiadajúcej, aby sa voľby konali až po návrate ľudí, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy kvôli bojom irackej armády s jednotkami IS.

Bagdad 22. januára (TASR) - Irackí poslanci v pondelok jednomyseľne schválili vládny návrh, aby sa parlamentné voľby v Iraku uskutočnili 12. mája. Informovala o tom agentúra AP.



K dohode o termíne volieb došlo aj napriek výzvam sunnitskej komunity žiadajúcej, aby sa voľby konali až po návrate približne troch miliónov ľudí, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy kvôli bojom irackej armády s jednotkami džihádistickej organizácie Islamský štát (IS).



AP pripomenula, že irackému parlamentu sa už niekoľkokrát nepodarilo dohodnúť na termíne volieb, a to aj vzhľadom na názorové rozpory poslancov. Táto situácia najvyšší súd krajiny primala, aby v nedeľu vydal ustanovenie, ktorým zabránil ďalšiemu odkladu parlamentných volieb.



Po viac ako troch rokoch bojov proti IS je väčšina prevažne sunnitských oblastí na severe a západe Iraku v troskách a situáciu tam ešte viac zhoršuje nízka úroveň služieb pre obyvateľstvo.



Májové voľby budú v poradí štvrtými od roku 2003, keď bol po Spojenými štátmi vedenej invázii zosadený dlhoročný iracký prezident Saddám Husajn.