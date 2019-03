Voľby na Ukrajine sa skončia ako v SR, myslí si manžel Tymošenkovej

Tymošenková s manželom Oleksandrom vhodili v nedeľu, v priebehu prvého kola volieb, volebné lístky do urny v Kyjeve.

Kyjev 31. marca (TASR) - Manžel ukrajinskej prezidentskej kandidátky, expremiérky Julije Tymošenkovej vyjadril v nedeľu presvedčenie, že voľby na Ukrajine sa skončia rovnako ako na Slovensku - po prvý raz víťazstvom ženy. Informoval o tom spravodajský portál Ukrajinska pravda.



Tymošenková s manželom Oleksandrom vhodili v nedeľu, v priebehu prvého kola volieb, volebné lístky do urny v Kyjeve. Expremiérka pred novinármi následne uviedla: "Viem, že dnes máme šancu všetko zmeniť. Posledných päť rokov žila Ukrajina, žiaľ, v chudobe a korupcii, ale každý Ukrajinec to dnes môže ukončiť. Všetko bude v poriadku. Ukrajina bude pokojná, úspešná európska krajina," uviedla kandidátka.



Potom prehovoril jej manžel Oleksandr Tymošenko. Poznamenal, že prezidentské voľby na Slovensku po prvý raz v histórii vyhrala žena (Zuzana Čaputová), ktorá, ako zdôraznil, je bojovníčkou proti korupcii a aj priateľom Ukrajiny. "Som presvedčený, že v našej krajine sa stane to isté," dodal Tymošenko.



Volebné miestnosti na Ukrajine boli sprístupnené o 08.00 h miestneho času (07.00 h SELČ), prvé odhady výsledkov by mali byť zverejnené bezprostredne po ukončení hlasovania o 20.00 h (19.00 h SELČ).



Právo odovzdať hlas niektorému z 39 kandidátov má približne 30 miliónov Ukrajincov. Očakáva sa, že nikto z kandidátov nezíska podporu viac ako polovice zúčastnených voličov. Dvaja najúspešnejší sa tak zrejme stretnú v druhom kole volieb, naplánovanom na 21. apríla.



Hlavným favoritom prezidentských volieb je podľa prieskumov komik Volodymyr Zelenskyj.



Podľa prieskumu Kyjevského medzinárodného inštitútu sociológie (KIIS), zverejneného vo štvrtok, chce Zelenskému dať svoj hlas 20,9 percenta respondentov. Úradujúceho prezidenta Petra Porošenka mieni podporiť 13,7 percenta a bývalú premiérku Juliju Tymošenkovú 9,7 percenta opýtaných.