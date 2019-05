Voľby v Austrálii vyvolali medzi utečencami vlnu pokusov o samovraždu

Približne 800 utečencov, ktorí sa snažili dostať do Austrálie, poslali úrady žiť do krutých podmienok na odľahlých ostrovoch Nauru a Manus (v Papue-Novej Guinei).

Sydney 21. mája (TASR) - Najmenej štyria utečenci v austrálskych táboroch na tichomorských ostrovoch sa pokúsili o samovraždu od sobotňajšieho šokujúceho znovuzvolenia konzervatívnej vlády Austrálie. V utorok o tom informovala tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na utečencov, advokátov a políciu.



Približne 800 utečencov, ktorí sa snažili dostať do Austrálie, poslali úrady žiť do krutých podmienok na odľahlých ostrovoch Nauru a Manus (v Papue-Novej Guinei). Canberra má totiž nekompromisnú prisťahovaleckú politiku.



Mnohí sa modlili za zhovievavejšiu politiku labouristov a za ich víťazstvo v parlamentných voľbách, pričom práve oni boli výraznými volebnými favoritmi. Nečakané víťazstvo stredopravicovej koalície premiéra Scotta Morrisona však zmarilo nádeje migrantov a vyvolalo vlnu sebapoškodzovania, ktoré si v niekoľkých prípadoch vyžiadalo hospitalizáciu.



Popredný kurdský básnik, novinár, filmový producent a žiadateľ o azyl Behrúz Búčaní napísal z Manusu na Twitteri: "Situácia na Manuse sa vymkla spod kontroly, dnes sa ďalší dvaja ľudia pokúsili o samovraždu."



Provinčný policajný veliteľ na Manuse David Yapu uviedol pre AFP, že vie o najmenej desiatich pokusoch o samovraždu vrátane štyroch cez víkend. "Je to problém, ktorému práve teraz čelíme," povedal. "Cez víkend sme mali pokus o podpálenie ich vlastných izieb a práve teraz máme niekoľkých, čo odmietajú jesť," dodal.



Austrálski opoziční labouristi oznámili, že budú prístupní návrhu Nového Zélandu na presídlenie utečencov nachádzajúcich sa na Manuse a Nauru.



OSN a organizácie na ochranu ľudských práv bez obalu odsúdili prisťahovaleckú politiku konzervatívnej vlády. "Už nemáme slov na opísanie spôsobeného utrpenia," uviedol vlani v decembri v Canberre Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).



Aktivisti vyhlásili, že voľby prelomili hranicu únosnosti. "Nabaľovalo sa to šesť rokov, ale výsledok víkendových volieb urýchlil krízu, ktorú si už vláda nemôže dovoliť ignorovať," vysvetlil aktivista Ian Rintoul z organizácie Akčná koalícia za utečencov.



Podľa jeho slov sa muži, utekajúci pred násilím či prenasledovaním v Sudáne, Iraku a Iráne, pokúsili obesiť alebo zapáliť. "Zadržiavacie zariadenia mimo Austrálie pomaly dusia v obetiach život," upozornil.