Voľby v Česku by sa aj v júni 2018 stali jasne korisťou hnutia ANO

Praha 12. júla (TASR) - Voľby do českej Poslaneckej snemovne by aj v júni 2018 priniesli jasné víťazstvo hnutiu ANO. Vyplýva to z výsledkov prieskumu českého Centra pre výskum verejnej mienky (CVVM), zverejnených vo štvrtok.



Podľa nich by ANO volilo 31 percent oslovených voličov, čo je oproti máju zvýšenie o dva percentuálne body. Druhú priečku by obsadila Občianska demokratická strana (ODS) so ziskom 14 percent pred Českou stranou sociálnodemokratickou (ČSSD) , ktorú by podporilo 11 percent respondentov.



Komunistickej strane Čiech a Moravy (KSČM) by so ziskom 10,5 percenta hlasov patrilo štvrté miesto v rebríčku. Cez prah zvoliteľnosti by sa dostali aj Česká pirátska strana s 10 percentami, ktorej podpora podľa CVVM v ostatných mesiacoch neustále klesá, Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomia Okamuru, ktorú by podporilo 6,5 percenta voličov a o ktorej platí to isté ako o Pirátoch, ale aj Kresťanská a demokratická únia - Československá strana ľudová (KDU-ČSL), ktorá si naopak mierne polepšila na 6 percent.



Do parlamentu by sa nedostali ani TOP 09 (4,5 percenta), ani Starostovia a nezávislí (4,5 percenta), Strana zelených (1 percento) či ďalšie subjekty vrátane Slobodných s ešte nižšími preferenciami.



Volebná účasť by podľa prieskumu, do ktorého sa v dňoch 16.-29. júna zapojilo 1046 občanov Česka vo veku nad 18 rokov, dosiahla 62 percent.