Voľby v ČR: Hnutie ANO vedie vo veľkých mestách s výnimkou Prahy

V malých obciach zase najviac hlasov získali, ako tradične, miestne združenia nezávislých.

Praha 6. októbra (TASR) - V českých komunálnych i senátnych voľbách, ktoré sa skončili v sobotu popoludní, už sčítali hlasy z približne 90 percent okrskov. Najviac hlasov podľa čiastkových výsledkov získali nezávislí a strana KDU-ČSL. Vo veľkých mestách vedie prevažne hnutie ANO. V senátnych voľbách sú zatiaľ najúspešnejší ODS a ANO, informovala na svojej webstránke televízia Nova.



Volebná účasť predstavovala približne 48 percent v komunálnych a 42 v senátnych voľbách, uvádza televízia ČT24.



Tam, kde KDU-ČSL kandidovala samostatne, mali podľa volebných strán po sčítaní štyroch pätín okrskov 2701 zastupiteľov, STAN 1263 a ČSSD 1240 zastupiteľov. ODS zatiaľ obsadili 1146 kresiel a komunisti 954. Vládne hnutie ANO, malo po sčítaní štyroch pätín okrskov 424 poslancov a očakáva sa, že bude bodovať až vo väčších mestách, podobne ako niektoré ďalšie parlamentné strany. TOP 09 obsadila zatiaľ 91 zastupiteľských miest, SPD Tomia Okamuru 37 a Piráti zatiaľ 19.



Z veľkých miest prichádzajú výsledky len veľmi pomaly, pričom na konečné čísla sa bude zrejme čakať až do nedele. V Prahe je zatiaľ sčítaná len necelá tretina okrskov. O prvé miesto tam s podobným ziskom priebežne súperí až päť zoskupení - ODS, Piráti, Praha sebe, ANO a koalície TOP 09 a STAN "Spojené sily pre Prahu".



V Brne sú sčítané hlasy z dvoch tretín okrskov. Podľa priebežných výsledkov zatiaľ vedie ANO, nasleduje ODS s podporou Slobodných, KDU-ČSL, Piráti, ČSSD a SPD. V Ostrave je sčítaných 90 percent okrskov, pričom s veľkou prevahou vedie ANO. To vedie aj v Plzni, kde má však len veľmi tesný náskok pred ODS. Hnutie ANO vedie aj vo väčšine ďalších krajských miest.



V malých obciach zase najviac hlasov získali, ako tradične, miestne združenia nezávislých. Sčítanie tam tiež prebehlo výrazne rýchlejšie. Na deviatich miestach prebehli súbežne s voľbami ešte i referendá. Najčastejšie sa občania vyjadrovali k plánovaným stavbám - domov, verejného bazéna či logistických centier. V Liberci napríklad bolo referendum hneď o piatich témach vrátane kúpy miestneho zámku.



Súčasne s komunálnymi voľbami sa v ČR volila tiež tretina nových senátorov. Po sčítaní hlasov z troch štvrtín okrskov vedú kandidáti ODS v 12 obvodoch a ANO v 11 obvodoch. Kandidáti STAN a KDU-ČSL boli podľa čiastkových výsledkov na postupových miestach zhodne v šiestich obvodoch. ČSSD bude bojovať zrejme o päť kresiel.



Za senátora bol znovuzvolený už v prvom kole Jiří Čunek (KDU-ČSL) v okrese Vsetín, ktorý po sčítaní takmer všetkých hlasov v obvode získal 51,5 percent hlasov.



V Prahe sa pohybujú okolo 50-percentnej hranice tiež traja bývalí prezidentskí kandidáti - Jiří Drahoš, Marek Hilšer a Pavol Fischer. Vo všetkých prípadoch je ale zatiaľ sčítané len malé množstvo hlasov.



Ak žiaden z kandidátov nezíska vo svojom obvode nadpolovičnú väčšinu hlasov, bude sa za týždeň konať druhé kolo. Do neho postúpia dvaja najúspešnejší kandidáti.