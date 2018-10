Vo voľbách v Južnom Tirolsku si výrazné polepšila Liga Severu

Veľkým prekvapením je druhé miesto juhotirolského podnikateľa Paula Köllenspergera, ktorý so svojou rovnomennou kandidátkou dostal 15,2 percenta hlasov a v novom parlamente bude mať šesť mandátov.

Bolzano 22. októbra (TASR) - Juhotirolská ľudová strana (SVP) sa stala víťazom nedeľňajších v talianskej autonómnej provincii Južné Tirolsko. Podľa predbežných konečných výsledkov síce získala 41,9 percenta hlasov, je to však pokles o 3,8 percentuálneho bodu v porovnaní s rokom 2013, informovala agentúra APA.



Pokles preferencií sa podpísal aj na menšom počte mandátov v 35-člennom regionálnom parlamente, ktorých bude mať SVP teraz 15 namiesto doterajších 17. Po strate absolútnej väčšiny v roku 2008 a väčšiny mandátov pred piatimi rokmi ide pre SVP o tretiu porážku v rade.



Vo voľbách si výrazne polepšila pravicovopopulitsická Liga Severu, ktorá skončila na treťom mieste a zisk 11,1 percenta hlasov jej zabezpečil štyri mandáty.



Veľkým prekvapením je však druhé miesto juhotirolského podnikateľa Paula Köllenspergera, ktorý so svojou rovnomennou kandidátkou dostal 15,2 percenta hlasov a v novom parlamente bude mať šesť mandátov.



Viaceré strany zastupujúce nemecky hovoriacich voličov utrpeli veľké straty. Týka sa to najmä strany Die Freiheitlichen (Slobodní), ktorá prišla o takmer dve tretiny voličov a získala iba 6,2 percenta hlasov (2013: 17,9 percenta).



Straty zaznamenala aj talianska Demokratická strana (PD), ktorá doteraz tvorila s SVP koaličnú vládu. Tá však teraz prišla o svoju väčšinu.



Južné Tirolsko susedí s Rakúskom, ktorého súčasťou bolo až do konca prvej svetovej vojny. Po porážke Rakúsko-Uhorska ho 10. septembra 1919 anektovalo Taliansko.



Väčšina tamojších obyvateľov hovorí dialektmi nemčiny. V súčasnosti väčšina historického regiónu Južné Tirolsko patrí do talianskej autonómnej oblasti Tridentsko-Horná Adiža.